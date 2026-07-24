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రూ.17,999లకే 6500mAh భారీ బ్యాటరీ ఫోన్.. iQOO Z11 Lite 5G ఆఫర్లు, ఫీచర్లు ఇవే!

Iqoo Z11 Lite Price In India: భారత మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది అత్యంత తక్కవ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి స్పెషల్ ఆషర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:04 PM IST
రూ.17,999లకే 6500mAh భారీ బ్యాటరీ ఫోన్.. iQOO Z11 Lite 5G ఆఫర్లు, ఫీచర్లు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.17,999లకే 6500mAh భారీ బ్యాటరీ ఫోన్.. iQOO Z11 Lite 5G ఆఫర్లు, ఫీచర్లు ఇవే!
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