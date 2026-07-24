/రూ.17,999లకే 6500mAh భారీ బ్యాటరీ ఫోన్.. iQOO Z11 Lite 5G ఆఫర్లు, ఫీచర్లు ఇవే!

Iqoo Z11 Lite Price In India: ప్రముఖ ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఐకూ (iQOO) భారత మార్కెట్లోకి మరొ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది.. దీనిని కంపెనీ iQOO Z11 Lite 5G పేరుతో ఈ ఫోన్ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. తక్కువ ధరలో అద్బుతమైన ఫీచర్లు కోరుకునే వినియోగదారులతో పాటు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఈ ఫోన్ను తయారు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. 6,500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ కెమెరా, ప్రీమియం ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడ మనం తెలుసుకుందాం..
ధర ఇతర వివరాలు..
భారత్లో iQOO Z11 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఆఫర్లతో కలిపి రూ.17,999లకే అందుబాటులో ఉంది. రూ.20,000 లోపు బడ్జెట్ విభాగంలో ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన అమెజాన్ (Amazon) నుంచి విక్రయించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది సోలార్ ఫ్లేమ్ (Solar Flame)తో పాటు మిడ్నైట్ బ్లూ (Midnight Blue) అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది..
డిస్ప్లే, డిజైన్ వివరాలు..
ఈ iQOO Z11 Lite 5G ఫోన్ 6.74 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో లభిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల సూటిగా పడే ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. అలాగే నోటిఫికేషన్ల కోసం ఇందులో డైనమిక్ లైట్ (Dynamic Light) రింగ్ ఫీచర్ను కూడా అందించారు.
ప్రాసెసర్, ఇతర వివరాలు..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఆక్టాకోర్ MediaTek Dimensity 6300 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. యాంట్యూట్యూ (AnTuTu) బెంచ్మార్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్పై ఈ ఫోన్ 5,79,000 కంటే ఎక్కువ పాయింట్లను సాధించి తన శక్తివంతమైన మొబైల్గా అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. మల్టీటాస్కింగ్, గేమ్స్ ఆడటానికి, నిత్యం వినియోగించడానికి ఇది చాలా అద్భుతంగా పని చేస్తుంది..
కెమెరా క్వాలిటీ వివరాలు..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది స్పష్టమైన, వివరాలతో కూడిన ఫోటోలను అందించేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం.. ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
6500mAh భారీ బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..
ఈ ఫోన్లోని అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. దీని శక్తివంతమైన 6,500mAh బ్యాటరీగా భావించవచ్చు.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 20 గంటల సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ లేదా 80 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఇది 44W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేవలం 10 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో సుమారు 8 గంటల టాక్టైమ్ లేదా 7.2 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది..
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