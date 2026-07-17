Iqoo Z11 Lite Launching Soon: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ప్రముఖ బ్రాండ్ iQOO మరో శక్తివంతమైన ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది.. ఇది iQOO Z11 Lite పేరుతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఈ నెల 24వ తేదీన అధికారికంగా విడుదల చేయబోతోంఒఇ. ముఖ్యంగా కాలేజీ విద్యార్థులతో పాటు నేటి యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని.. రూ. 20,000 లోపు బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో విడుదల కానుంది.
AI పవర్డ్ ప్రొడక్టివిటీ..
ఈ iQOO Z11 Lite స్మార్ట్ఫోన్లో ల్యాండింగ్, క్రియేషన్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ ప్రక్రియలను సులభతరం చేసేందుకు పవర్ఫుల్ AI ఫీచర్ల సెట్ను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో ఉండే AI క్రియేషన్ ఫీచర్ విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని సమాచారం. ఇది పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్లను క్షణాల్లో సులభంగా Summary చేస్తుందని.. అసైన్మెంట్లను రిఫైన్ చేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తుంది. ఇది కంటెంట్ జెనరేట్ చేయడంతో పాటు టెక్స్ట్ను వివిధ భాషల్లోకి ట్రాన్స్లెట్ చేసేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది..
అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉన్న AI క్యాప్షన్ ఫీచర్ ద్వారా రియల్-టైమ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్తో పాటు ఇన్స్టంట్ ట్రాన్స్లేషన్, వన్-టాప్ సమ్మరీ వంటి సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఆన్లైన్ లెక్చర్లు, వర్క్షాప్లు వినేటప్పుడు నోట్స్ రాసుకోవడానికి.. వాటిని షేర్ చేయడానికి ఇది అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
ఏకంగా 6500mAh భారీ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్ భారీ 6500mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 44W ఫ్లాష్చార్జ్ (FlashCharge) సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. ఎక్కువ సేపు చదువుకోవడానికి.. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఈ బ్యాటరీ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని కంపెనీ తెలుపుతోంది.. కంపెనీ క్లెయిమ్ ప్రకారం.. ఈ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల పాటు బ్యాటరీ హెల్త్ను కలిగి ఉంటుందని సమాచారం..
పడిపోయినా పగిలిపోదు..
రోజువారీ క్యాంపస్ జీవితంలో ఫోన్లు చేతిలోంచి జారిపడటం, వర్షంలో తడవడం సర్వ సహజం.. అందుకే iQOO Z11 Lite ఫోన్ను మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీతో నిర్మించిన్నట్లు కంపెనీ తెలుపుతోంది. దీనికి SGS 5-స్టార్ డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ సర్టిఫికేషన్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. దీనివల్ల ప్రమాదవశాత్తు ఫోన్ కింద పడినా ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా చాలా గట్టి ప్రొటక్షన్ లభిస్తుంది.
బ్రైట్ డిస్ప్లే..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎండలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించేలా 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. దీని స్లీక్, మోడర్న్ డిజైన్ ఎంతో ప్రీమియంగా ఉంటుందని సమాచారం. ఫోన్ వెనుక భాగంలో మినిమలిస్ట్, కాంపాక్ట్ కెమెరా మాడ్యూల్తో పాటు, కాల్స్, నోటిఫికేషన్ల కోసం ఒక డైనమిక్ లైట్ ఫీచర్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.
iQOO Z11 Lite స్మార్ట్ఫోన్ భారత్లో జూలై 24న లాంచ్ కాబోతున్నట్లు అధికారక సమాచారం. ఈ ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ (Amazon), iQOO అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. ఇది సోలార్ ఫ్లేమ్ (Solar Flame)తో పాటు మిడ్నైట్ బ్లూ (Midnight Blue) అనే రెండు ప్రీమియం కలర్ వేరియంట్లలో లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది రూ.20,000 బడ్జెట్లో AI ఫీచర్లు, భారీ బ్యాటరీ కోరుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కాబోతున్నట్లు మార్కెట్లో టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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