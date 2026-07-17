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రూ.20 వేల బడ్జెట్‌లో AI ఫీచర్లతో iQOO Z11 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్!

Iqoo Z11 Lite Launching: జూలై  24న iQOO Z11 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ AI క్రియేషన్ ఫీచర్‌తో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, దీనికి సంబందించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:39 PM IST
రూ.20 వేల బడ్జెట్‌లో AI ఫీచర్లతో iQOO Z11 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.20 వేల బడ్జెట్‌లో AI ఫీచర్లతో iQOO Z11 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్!
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