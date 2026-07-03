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iQOO నుంచి పవర్‌ఫుల్ ఫోన్.. 6500mAh బ్యాటరీతో iQOO Z11i విడుదల.. ధర ఎంతంటే?

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ iQOO తన సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్‌ఫోన్ iQOO Z11i స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అధికారికంగా మార్కెట్లోకి లాంచ్‌ చేసింది.. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో.. ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చైనా మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన్నట్లు కంపెనీ అధికారంగా వెల్లడించింది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:34 PM IST
iQOO నుంచి పవర్‌ఫుల్ ఫోన్.. 6500mAh బ్యాటరీతో iQOO Z11i విడుదల.. ధర ఎంతంటే?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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