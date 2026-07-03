iQOO Z11i Launch: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ iQOO తన సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ iQOO Z11i స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారికంగా మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది.. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో.. ముఖ్యంగా భారీ బ్యాటరీతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చైనా మార్కెట్లో అడుగుపెట్టిన్నట్లు కంపెనీ అధికారంగా వెల్లడించింది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ధరకి సంబంధించిన వివరాలు..
ఈ iQOO Z11i స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. మొదటి వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.18,000తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన ధర రూ.21,000తో లభించనుంది. ఇక చివరి హైఎండ్ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.24,000లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ ఇంక్ షాడో (Ink Shadow), కింగ్ఫెంగ్ (Qingfeng)తో పాటు డెసర్ట్ గోల్డ్ (Desert Gold) అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
డిస్ప్లే అద్భుతం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.74 అంగుళాల LCD ప్యానెల్ డిస్ప్లేను అందించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది HD ప్లస్ (1600 x 720 పిక్సెల్స్) రెసల్యూషన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. స్మూత్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇందులో వాటర్డ్రాప్ నాచ్ డిజైన్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కంటి రక్షణ కోసం TÜV Rheinlandలో బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్, DC డిమ్మింగ్ ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 (Snapdragon 4 Gen 2) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.. ఇదిలా ఉంటే మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్ను మరింత పెంచుకునే సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే.. iQOO Z11i వెనుక భాగంలో ఆటోఫోకస్ లెన్స్తో కూడిన 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. ఇది 1080p క్వాలిటీతో వీడియో రికార్డింగ్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం.. భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందిస్తోంది.. అలాగే ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6500mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
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