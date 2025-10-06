English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ibomma Telugu Movies: ఐ బొమ్మ తెలుగు వెబ్‌సైట్‌కి పోటీగా iradha పైరసీ సినిమాల వెబ్‌సైట్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వెబ్‌సైట్‌లో సినిమాలు ఎలా చూడాలి అనే అంశంపై చాలామంది వీడియోలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఒకటి వైరల్ గా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:51 PM IST

Ibomma Telugu Movies New 2025 Download: హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గత కొద్ది రోజుల నుంచి సినిమా, ఓటీటీ పైరసీ కేసుపై ప్రత్యేకమైన దర్యాప్తును కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పటికే పోలీసులు సినిమా థియేటర్లలో సినిమాలను రికార్డులు చేస్తున్న వారితో పాటు సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి సినిమాలను దొంగిలిస్తున్న కొంతమంది ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేశారు.. అలాగే పోలీసులకు ప్రొడ్యూసర్ల నుంచి కూడా వస్తున్న ఒత్తిడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ పైరసీ సినిమా వెబ్సైట్ ఐ బొమ్మ తెలుగు మూవీస్ పై కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ దర్యాప్తు సమయంలో ఐ బొమ్మ తెలుగు వెబ్‌సైట్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ నిర్వాహకులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామనడంతో పోలీసులకు ఐ బొమ్మ సవాల్ విసిరింది. దీనిని చాలెంజ్‌గా తీసుకున్న సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఐ బొమ్మ తెలుగు కోసం పనిచేస్తున్న నలుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.. అంతేకాకుండా బీహార్‌తో పాటు ఉత్తరప్రదేశ్ మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఐబొమ్మ ఏజెంట్లు కూడా ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు గుర్తించారు. 

ఇదిలా ఉంటే ఐ బొమ్మలో తెలుగు సినిమాలతో పాటు ఓటీటీ కంటెంట్‌ను కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్‌ను చాలా సులభంగా పైరసీ చేసి.. అప్లోడ్ చేయడంతో నిర్వాహకులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.. దీంతో ఐబొమ్మను కట్టడి చేయాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి.. అయితే, దీనిపై కూడా పోలీసులు స్పందించి త్వరలోనే ఐబొమ్మకు సంబంధించిన ప్రధాన నిందితుడిని పట్టుకుని తీరుతామని మీడియా ముఖంగా తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో పైరసీ వెబ్‌సైట్‌ ఐబొమ్మ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఇది ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాకుండా ఐ బొమ్మ ఆగిపోతే.. దానికి సంబంధించిన ఇతర వెబ్‌సైట్లు కూడా కొత్తగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో చాలామంది కామెంట్లు పెడుతూ వచ్చారు. 

 
 
 
 
 

అలాగే పోలీసులు ఐ బొమ్మ పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించినప్పటికీ.. పైరసీ ముఠా ఆగడాలు అస్సలు ఆగడం లేదు.. పోలీసులు హెచ్చరించిన కొద్ది రోజులకే మరో పైరసీ సైట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగానే ఐ బొమ్మకు ఎలాంటి ప్రత్యేకత లభించిందో? ఈ కొత్త సైట్‌కి కూడా అలాంటి ప్రత్యేకత లభించబోతుందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తూ వచ్చారు.  ప్రస్తుతం ఈ పైరసీ వెబ్‌సైట్‌ iradha అనే పేరుతో కొనసాగుతోంది. ఇది మల్టీ లాంగ్వేజెస్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుతం iradha వెబ్‌సైట్‌కి సంబంధించిన అనేక చార్ట్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇందులో నుంచి కొత్త కొత్త తెలుగు సినిమాలను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి? అలాగే OTT కంటెంట్‌ను ఎలా చూడాలి? అనే అంశాలపై కొంతమంది కావాలనే వీడియోలుగా చేసి సోషల్ మీడియాలో వదులుతున్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు ఇలాంటి వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఉన్న వివరాల ప్రకారం.. iradha వెబ్‌సైట్‌ ఓపెన్ చేయడం, అందులో ఐ బొమ్మ ఆప్షన్ నొక్కడం, ఆ వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్న సినిమాలు కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

