English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • itel A90 Limited Edition: 128 GB మెమోరీ, 5000 mAh బ్యాటరీతో రూ. 7,500 కంటే తక్కువ ధరకే లిమిటెడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్!

itel A90 Limited Edition: 128 GB మెమోరీ, 5000 mAh బ్యాటరీతో రూ. 7,500 కంటే తక్కువ ధరకే లిమిటెడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్!

itel A90 Limited Edition Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయరీ సంస్థ ఐటెల్ తన Itel A90 సరికొత్త లిమిటెడ్ ఎడిషన్ వేరియంట్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్ 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. స్టాండర్డ్ A90 స్మార్ట్‌ఫోన్ సెప్టెంబర్‌లో 64GB స్టోరేజ్‌తో లాంచ్ చేయగా .. ఇప్పడు ఇది అప్‌గ్రేడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:21 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: ఈ ముస్లిం దేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వస్త్ర మార్కెట్‎కు కేరాఫ్ అడ్రస్ ..ఇక్కడి నుంచి వస్త్రాలు దిగుమతి చేసుకుని భారత్‎లో బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే లక్షల ఆదాయం పక్కా..!!
8
Business Ideas
Business Ideas: ఈ ముస్లిం దేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద వస్త్ర మార్కెట్‎కు కేరాఫ్ అడ్రస్ ..ఇక్కడి నుంచి వస్త్రాలు దిగుమతి చేసుకుని భారత్‎లో బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే లక్షల ఆదాయం పక్కా..!!
Jubliee Hills By Election Result 2025: రేపు వైన్‌షాపులు బంద్‌.. కల్లు కంపౌండ్, బార్లు, వైన్స్‌ దుకాణాలు క్లోజ్‌..!
5
Jubilee Hills By Election
Jubliee Hills By Election Result 2025: రేపు వైన్‌షాపులు బంద్‌.. కల్లు కంపౌండ్, బార్లు, వైన్స్‌ దుకాణాలు క్లోజ్‌..!
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
5
School Holiday Today
School Holiday: ఈరోజు స్పెషల్ డే కారణంగా స్కూల్ పిల్లలు అందరికీ సెలవు.. ఎందుకో గుర్తుందా..?
Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
10
Side Income
Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
itel A90 Limited Edition: 128 GB మెమోరీ, 5000 mAh బ్యాటరీతో రూ. 7,500 కంటే తక్కువ ధరకే లిమిటెడ్ వర్షెన్ స్మార్ట్ ఫోన్!

itel A90 Limited Edition Price In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయరీ సంస్థ ఐటెల్ తన Itel A90 సరికొత్త లిమిటెడ్ ఎడిషన్ వేరియంట్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్ 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. స్టాండర్డ్ A90 స్మార్ట్‌ఫోన్ సెప్టెంబర్‌లో 64GB స్టోరేజ్‌తో లాంచ్ చేశారు. ఈ మొబైల్ Unisoc T7100 చిప్‌సెట్ ద్వారా పవర్ అందిస్తుంది. 5000mAh బ్యాటరీ బ్యాకప్‌తో వస్తుంది. ఈ కొత్త ఐటెల్ హ్యాండ్‌సెట్ ధర, ఫీచర్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఇండియాలో ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ 128GB ధర
ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.7,299గా విక్రయిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ స్పేస్ టైటానియం, స్టార్‌లిట్ బ్లాక్, అరోరా బ్లూ రంగులలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల నుండి కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. కొనుగోలు చేసిన 100 రోజుల్లోపు ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్‌మెంట్‌ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.

ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యం పరంగా 3GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ కలిగిన Itel A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ రూ. 6,399 ధరకి లభిస్తుండగా.. 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్  వేరియంట్‌ను రూ. 6,899 విక్రయిస్తున్నారు.

ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ స్పెసిఫికేషన్లు
ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.6-అంగుళాల HD+ IPS LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ స్క్రీన్ ఆపిల్ డైనమిక్ ఐలాండ్ టైప్ డైనమిక్ బార్ ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ T7100 చిప్‌సెట్ శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది 4GB RAM, 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 గో ఎడిషన్ ఆధారంగా ఐటెల్ OS 14పై నడుస్తుంది.

కెమెరా విషయానికొస్తే, ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ పరికరం 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. AI అసిస్టెంట్ అయిన ఐవానా 2.0 కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. మెరుగైన సూపర్ సౌండ్ క్వాలిటీ కోసం ఫోన్ DTS ఆడియో టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంది.

ఐటెల్ A90 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మిలిటరీ-గ్రేడ్ MIL-STD-810H డ్యూరబిలిటీ సర్టిఫికేషన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ IP54 డస్ట్, వాటర్ ప్రొటెక్షన్ రేటింగ్‌తో కూడా వస్తుంది. ఇందులో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌తో.. 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ 5000mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

Also Read: Akhanda 2 Thaandavam: నందమూరి నటసింహం తాండవం ఆడేశాడు! మరోసారి బాక్సులు బద్ధలు అవ్వాల్సిందే రాసిపెట్టుకోండి!

Also Read: Bihar Election Result 2025: మహిళల ఖాతాల్లోకి రూ.10,000..కాంగ్రెస్ కొంపముంచిన ఒక్క పథకం..ఫలితాలు చూసి ఖంగుతిన్న రాహుల్ గాంధీ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Itel A90itel A90 Limited EditionItel A90 Limited Edition Price in Indiaitel A90 Limited Edition SpecificationsItel

Trending News