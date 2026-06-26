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రూ.1,699కే అధునాతన AI ఫీచర్లతో itel Power 451 లాంచ్.. 55 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!

Itel Power 451 Price In India: భారత మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో ఐటెల్ పవర్ 451 (itel Power 451) మొబైల్ లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన AI ఫీచర్స్‌ను అందించడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:37 PM IST
రూ.1,699కే అధునాతన AI ఫీచర్లతో itel Power 451 లాంచ్.. 55 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.1,699కే అధునాతన AI ఫీచర్లతో itel Power 451 లాంచ్.. 55 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!
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