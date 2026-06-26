/రూ.1,699కే అధునాతన AI ఫీచర్లతో itel Power 451 లాంచ్.. 55 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!

Itel Power 451 Price In India: భారతదేశంలో బడ్జెట్ మొబైల్ కంపెనీలు మార్కెట్లో తిరుగులేని బ్రాండ్గా మారిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఐటెల్ (itel)కు సంబంధించిన మొబైల్స్కి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. సామాన్యుల కోసం మరో అద్భుతమైన ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లలో మాత్రమే లభించే.. అద్భుతమైన ఫీచర్స్.. ఐటెల్ కంపెనీ విడుదల చేసిన ఐటెల్ పవర్ 451 (itel Power 451) మోడల్లో కూడి అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. కేవలం రూ. 1,699 ధరకే లభించే ఈ ఫోన్.. అధునాతన ఏఐ (AI) ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కస్టమర్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
తొలిసారిగా AI-ENC టెక్నాలజీ..
సాధారణంగా రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు లేదా ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో ఫోన్ మాట్లాడితే చుట్టుపక్కల వచ్చే శబ్దాల (బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్) వల్ల అవతలి వారికి మాటలు సరిగ్గా వినిపించవు. ఈ సమస్యకు ఐటెల్ శాశ్వత పరిష్కారం చూపిన్నట్లు తెలుస్తోంది. చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఈ ఫోన్లో AI-ENC (Artificial Intelligence Environmental Noise Cancellation) సాంకేతికతను అందించింది. ఇది వాహనాల హారన్లు, గాలి శబ్దం వంటి అనవసరపు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ను గుర్తించి, వాటిని పూర్తిగా మ్యూట్ చేస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు ఎంతటి రద్దీ ప్రదేశంలో ఉన్నప్పటికీ స్పష్టమైన వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడుకునే సదుపాయం లభిస్తుంది.
శక్తివంతమైన బ్యాటరీ.. 55 రోజుల స్టాండ్బై టైమ్..
ఐటెల్ పవర్ 451 ఫోన్లో 2500 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్లోని సూపర్ బ్యాటరీ మోడ్తో పాటు AI మోడ్ సహాయంతో ఏకంగా 55 రోజుల వరకు లాంగ్ స్టాండ్బై టైమ్ను అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. రోజంతా ఇంటి బయట ఉంటూ.. పనుల్లో బిజీగా ఉండే వారికి, తరచూ చార్జింగ్ పెట్టుకునే వీలులేని వారికి ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు.
మోడ్రన్ టైప్-సి (Type-C) చార్జింగ్ సపోర్ట్..
ప్రస్తుత దాదాపు అన్ని స్మార్ట్ఫోన్లు టైప్-సి చార్జింగ్తోనే వస్తున్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఐటెల్ ఈ చిన్న ఫోన్లో కూడా టైప్-సి (Type-C) చార్జింగ్ పోర్ట్ను అందించిందన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు అదనంగా మరో చార్జర్ మోయాల్సిన అవసరం లేకుండా.. స్మార్ట్ఫోన్ చార్జర్తోనే దీనిని సులభంగా చార్జ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది..
ఫోన్ ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లు ఇవే..
ఇందులో 2.4-ఇంచుల స్పష్టమైన డిస్ల్పేను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. మెమరీని పెంచుకోవడానికి వీలుగా 32GB వరకు ఎక్స్పాండబుల్ స్టోరేజ్ సపోర్ట్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది..ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో పాటు రికార్డింగ్ కలిగిన వైర్లెస్ ఎఫ్ఎమ్ (Wireless FM) రేడియోను అందించారు. భారతదేశంలోని విభిన్న ప్రాంతాల ప్రజల కోసం ఈ ఫోన్ మొత్తం 10 ప్రాంతీయ భాషలను సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.. అంతేకాకుండా వాయిస్ అసిస్టెన్స్ కోసం కింగ్ వాయిస్ ఫీచర్, ఆటో కాల్ రికార్డింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ కేవలం రూ. 1,699 ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
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