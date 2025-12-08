English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jeep Renegade Ev: 420 కి.మీ మైలేజీతో త్వరలోనే కొత్త EV కారు.. అబ్బబ్బ కారు భలే ఉంది!

Jeep Renegade Ev Car Launch Date In India Telugu News: మార్కెట్‌లోకి జీప్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే తమ ఎలక్ట్రిక్ జీప్ రెనెగేడ్ EV కారును విడుదల చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ 420 వరకు మైలేజీ సామర్థ్యంతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:45 PM IST

Jeep Renegade Ev: 420 కి.మీ మైలేజీతో త్వరలోనే కొత్త EV కారు.. అబ్బబ్బ కారు భలే ఉంది!

Jeep Renegade Ev Car Launch Date In India: దక్షిణాసియాలో SUVలు అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది జీప్ బ్రాండ్ మాత్రమే. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన ఎస్యువీలను విడుదల చేయడంలో ఎప్పుడు ముందుంటుంది. అంతేకాకుండా లగ్జరీ హాఫ్ రోడ్ కారులను కూడా ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. మార్కెట్లో EV కార్లకు విపరీతంగా డిమాండ్ పెరగడంతో చాలామంది ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన Ev కారు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వీరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జీప్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే అద్భుతమైన ఈవీ కార్డును విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది రెనెగేడ్ EV పేరుతో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ కారు గత మోడల్స్ తో పోలిస్తే చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆఫ్ రోడ్ విభాగం లో విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కార్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

డిజైన్‌తో పాటు స్టైలింగ్..
జీప్ రెనెగేడ్ EV కారు ఎవ్వరు ఊహించని డిజైన్తో విడుదల కాబోతోంది దీనిని కంపెనీ చాలా అద్భుతమైన ఇంటీరియల్, ఎక్స్టీరియల్ డిజైన్ తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ కారుకు చాలా ప్రత్యేకమైన  డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు కలిగి ఉండడం వల్ల డిజైన్ మరింత అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన మస్క్యులర్ వీల్ ఆర్చ్‌లు SUVకి మంచి లుకింగ్ అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు అక్కడక్కడ ఈ కారుకు ప్రత్యేకమైన ఎల్ఈడి లైట్ సెటప్ ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. దీనివల్ల ఈ కారు మరింత ప్రీమియంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

ఇక జీప్ రెనెగేడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ కారును 2022 సంవత్సరంలోనే బ్రెజిల్‌లో విడుదల చేశారు. అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వేరియెంట్లు మాత్రం ఇంకా అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు. దీనిని కంపెనీ వీలైనంత తొందరలోనే విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెనెగేడ్ EV బ్యాటరీ రేంజ్ 48-60kWh మధ్య ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే దాదాపు ఇది గరిష్టంగా 420 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ అందిస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ లిథియం బ్యాటరీ ని అందించబోతోంది. దీనికి తోడు కంపెనీ ప్రత్యేకమైన చార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్పీడ్ చార్జింగ్ సపోర్టుతో కేవలం 30 నిమిషాల్లో 20 శాతం ఉన్న బ్యాటరీని 80 శాతం వరకు చార్జ్ చేసుకోవచ్చు. 

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

త్వరలోనే విడుదల..
జీప్ రెనెగేడ్ EV కారును కంపెనీ అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసేందుకు కూడా సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే దీనిని కంపెనీ బ్రెజిల్ లో ఆవిష్కరించింది. అంతేకాకుండా అమెరికాలో ఈ మోడల్‌కు సంబంధించిన ప్రివ్యూ కూడా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మార్కెట్‌లోకి విడుదలయితే టాటాతో పాటు మహీంద్రా కంపెనీ విడుదల చేసే కార్లతో పోటీపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ కారుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను జీప్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే భారత్లో కూడా చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో ఈ కారుకు సంబంధించిన ఫీచర్లతో పాటు ధర వివరాలను కూడా అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

