Jio Recharge Plan: రిలయన్స్ జియో తన కస్టమర్ల కోసం అద్భుతమైన రీచార్జ్ ప్లాన్స్‌ను అందిస్తోంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే వారికి.. ప్రస్తుతం కిర్రాక్ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ సిమ్‌‌ను యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవడానికి.. ఈ ప్లాన్‌ను మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 12, 2025, 08:26 PM IST

Jio Offer: జియో కిర్రాక్ ఆఫర్.. 336 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అత్యంత చౌకైన ప్లాన్

Jio 336 Days Recharge Plan: తన కస్టమర్ల కోసం రిలయన్స్ జియో అద్భుతమైన రీచార్జ్ ప్లాన్స్‌ను అందిస్తోంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే వారికి.. ప్రస్తుతం కిర్రాక్ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ సిమ్‌‌ను యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవడానికి.. ఈ ప్లాన్‌ను మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది కంపెనీ కాలింగ్, SMS ప్లాన్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో కాలింగ్, SMS మాత్రమే అందించే రెండు ప్లాన్‌లు ఉన్నాయి.

జియో రూ.448 రీచార్జ్ ప్లాన్..
ఈ జియో ప్లాన్ అత్యంత చౌకైనది. కాలింగ్, SMS రెండింటినీ అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 84 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. మొత్తం చెల్లుబాటు కాలానికి, మీరు అపరిమిత కాలింగ్, 1000 SMSలను అందుకుంటారు. కంపెనీ జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్‌కు యాక్సెస్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

జియో రూ. 895 రీచార్జ్ ప్లాన్‌..
మీరు కాలింగ్, SMSలపై మాత్రమే దృష్టి సారించే దీర్ఘకాలిక ప్లాన్ కోరుకుంటే, జియో మరొక ప్రత్యేకమైన ప్లాన్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 336 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. ఇది మొత్తం చెల్లుబాటు కాలానికి అపరిమిత కాలింగ్, 3600 SMSలను అందిస్తుంది. మీరు జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్‌కు కూడా యాక్సెస్ పొందుతారు. కంపెనీ 336 రోజుల చెల్లుబాటుతో రూ. 895 ప్లాన్‌ను అందిస్తుంది. అయితే, ఈ ప్లాన్ జియో ఫోన్ వినియోగదారులకు మాత్రమే. మీకు కాల్, డేటా, SMS ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.

తక్కువ ధరలో డేటా రీచార్జ్ ప్లాన్..
ఈ రెండింటితో పాటు, కంపెనీ కాలింగ్, SMS లతో పాటు డేటాను అందించే అనేక ప్లాన్‌లను కూడా అందిస్తుంది. కంపెనీ 28 రోజుల చెల్లుబాటుతో రూ. 189 ప్లాన్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ మొత్తం చెల్లుబాటు కాలానికి 2GB డేటా, అపరిమిత కాలింగ్, 300 SMSలను అందిస్తుంది. మరో ప్లాన్ మీకు జియో టీవీ, జియోఐక్లౌడ్ లను కూడా యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఇది మీకు రూ. 799 తో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్ 84 రోజుల చెల్లుబాటుతో వస్తుంది. రోజుకు 1.5GB డేటాను అందిస్తుంది. రీఛార్జ్ ప్లాన్ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, రోజుకు 100 SMS సందేశాలను కూడా అందిస్తుంది.

