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Jio యూజర్లకు భారీ గుడ్‌న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్‌పై 365 రోజులు 120GB బోనస్ డేటా, Hotstar ఫ్రీ!

Jio Mega Anniversary Offer: రిలయన్స్ జియో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తమ కస్టమర్స్ కి అద్భుతమైన ఆకర్షణ అందిస్తోంది.. ఇయర్ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకునే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఏడాది పాటు జియో OTT సబ్స్క్రిప్షన్ తో పాటు ప్రత్యేకమైన AI టూల్స్ కి యాక్సెస్ ను కూడా అందిస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:27 PM IST
Jio యూజర్లకు భారీ గుడ్‌న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్‌పై 365 రోజులు 120GB బోనస్ డేటా, Hotstar ఫ్రీ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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