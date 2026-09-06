Jio Mega Anniversary Offer: ప్రముఖ టెలికాం దిగ్గజం రిలయన్స్ జియో తన వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తమ కస్టమర్స్ కి భారీ కానుకను అందించేందుకు సిద్ధమైంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాలిడిటీ తో పాటు పూర్తి వినోదాన్ని కోరుకునే కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా మెగా యానివర్సరీ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. కంపెనీ కి చెందిన పాపులర్ రూ.3,599 ఇయర్ ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్ పై అదనపు డేటా తో పాటు ప్రత్యేకమైన ఉచిత OTT సబ్ స్క్రిప్షన్లో, క్లౌడ్ స్టోరేజీ వంటి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలతో వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది.
ఈ వన్ ఇయర్ ప్లాన్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ప్లాన్ రీఛార్జ్ చేసుకునే వారికి 365 రోజుల పాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏ నెట్వర్క్ కైనా అన్లిమిటెడ్ ఉచిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఉచిత SMS పొందే సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా రోజుకు 2.5 హై స్పీడ్ ఫోర్ జి డేటా తో పాటు అర్హత కలిగిన వినియోగదారులకు అన్లిమిటెడ్ ఫైవ్ జి డేటా కూడా ఉచితంగా అందిస్తోంది..
యానివర్సరీ స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఇవే..
యానివర్సరీ సందర్భంగా జియో ఈ 365 రోజుల ప్లాన్ను రీఛార్జ్ చేసుకునే వారికి.. 12 నెలల పాటు నెలకు 10 జీబీల చొప్పున మొత్తం 120 జీబీల వరకు అదనపు హై స్పీడ్ బోనస్ డేటాను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా జియో హాట్ స్టార్ మొబైల్ సబ్స్క్రిప్షన్ తో పాటు భారీగా బాలీవుడ్ కంటెంట్ కేటలాగ్ను ఉచితంగా వీక్షించేలా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. అలాగే వినియోగదారులకు మొత్తం 12 జియో టీవీ ప్రో ఓచర్లను అందించడం విశేషం. వీటి ద్వారా జియో టీవీలో దాదాపు 1000కి పైగా ప్రముఖ లైవ్ టీవీ చానళ్లను ఏడాది పాటు ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. వినియోగదారుల పర్సనల్ ఫైల్స్ కోసం.. అలాగే ఫోటోలు, సెక్యూరిటీ కోసం 50 gb జియో AI క్లౌడ్ స్టోరేజ్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన ఏఐ టూల్స్ యాక్సిస్ ను కూడా వినియోగదారులకు అందించడం విశేషం..
ప్రత్యేకమైన షాపింగ్ తో పాటు ట్రావెల్ డిస్కౌంట్ వోచర్లు..
రీఛార్జ్ చేసుకున్న ప్రతి యూజర్ కి EaseMyTrip ద్వారా ఫ్లైట్ బుకింగ్తో పాటు హోటల్ బుకింగ్స్ పై దాదాపు రెండువేల వరకు అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ స్పెషల్ ఓచర్స్ అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా జియో ఆన్లైన్ షాపింగ్ పై 2500 వరకు డిస్కౌంట్ వోచర్.. సినిమా ప్రియుల కోసం సినీ పోలీస్ మూవీ టికెట్లపై 150 వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కూడిన వోచర్లు అందించేందుకు సిద్ధమైంది.. ఈ యానివర్సరీ ప్రత్యేకమైన ఆఫర్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకునే వారు నేరుగా మై జియో యాప్ లోకి వెళ్లి.. ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు..
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