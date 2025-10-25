English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Honor Power 2: 10,000mAh జంబో బ్యాటరీతో Honor Power 2 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది!

Honor Power 2 Specifications Leak In Telugu: మార్కెట్‌లోతకి హానర్ కంపెనీ తమ ప్రతిష్టాత్మకమైన జంబో బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను హానర్ పవర్ 2 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:06 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Honor Power 2: 10,000mAh జంబో బ్యాటరీతో Honor Power 2 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది!

Honor Power 2 Specifications Leak: అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మరికొన్ని రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే అతి త్వరలోనే ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ హానర్ నుంచి అద్భుతమైన శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది 10,000 mAh జంబో బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని హానర్ కంపెనీ హానర్ పవర్ 2 పేరుతో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఈ మొబైల్ మార్కెట్‌లోకి విడుదలయితే బ్యాటరీ కింగ్‌గా పేరుపొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అనేక ఫీచర్స్ సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

హానర్ పవర్ 2 స్మార్ట్ ఫోన్ శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ని కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 SoC ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. దీంతోపాటు 66 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్, ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో ఈ మొబైల్ వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

హానర్ పవర్ 2 స్మార్ట్‌ఫోన్ సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కానీ లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ 2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ 2025 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో విడుదల చేసిన హానర్ పవర్‌కి సక్సెసర్‌గా మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక హానర్ పవర్ టూ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా 2026 సంవత్సరంలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల 120 Hz LTPS ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా 1.5K రిజల్యూషన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 4,500 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు IP68/IP69 రేటింగ్‌లను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా డ్రాప్-రెసిస్టెంట్ బాడీతో విడుదల కాబోతోంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన ఆప్టికల్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌కు 10,000 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ చాలా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం కంపెనీ ఇందులో 66 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Honor Power 2Honor PowerHonor Power 2 PriceHonor Power 2 Price In India

Trending News