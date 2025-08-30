English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lava Agni 3 5G: అమెజాన్‌లో లావా Agni 3 ఫోన్‌ కేవలం రూ.998కే.. ఈ లక్కీ ఆఫర్‌ మీ కోసమే..

Lava Agni 3 5G Price Cut: ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో లావా అగ్ని 3 స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఆకర్షనీయమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి స్పెషల్ ధరతో ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:21 PM IST

Lava Agni 3 5G Price Cut: ప్రముఖ దేశీ టెక్ కంపెనీ లావా మార్కెట్‌లో కొత్త కొత్త మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన డిజైన్ కలిగిన మొబైల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. అలాగే మార్కెట్‌లో యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ కలిగిన మొబైల్స్ ను కూడా విడుదల చేస్తోంది. ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన లావా అగ్ని 3 మంచి ప్రజాధరణ పొందింది. దీంతో చాలామంది ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ Lava Agni 3 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.78 అంగుళాల 1.5K 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7300X (4nm) చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో విడుదలైంది. 

ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెటప్‌లో ప్రత్యేకమైన OIS తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా మరో రెండు 8MP కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి. ఇవి 3x ఆప్టికల్ జూమ్, 30x డిజిటల్ జూమ్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మార్కెట్‌లో రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 

ఈ మొబైల్ బేస్ వేరియంటును అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే మంచి సమయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ అమెజాన్‌లో చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో దీని ధర రూ.16,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి amazon అదనంగా 12% ఫ్లాట్ తగ్గింపు అందిస్తుంది. దీంతో కేవలం రూ.14,998 కే పొందవచ్చు..

అలాగే మరీ చీప్ ధరకే పొందాలనుకునే వారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిపై ప్రత్యేకమైన కూపన్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించుకుంటే రూ. 1000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.1000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక మరింత తగ్గింపు ధరకే ఈ మొబైల్ ను సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్న వారు ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌ను కూడా వినియోగించవచ్చు. దీనికోసం సామ్సంగ్, రెడ్మీ, realme, oppo, oneplus, honor, వంటి బ్రాండ్లకు సంబంధించిన పాత మొబైల్స్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.14 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను డిస్కౌంట్ కింద పరిగణించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే కేవలం రూ.998కే పొందవచ్చు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Lava Agni 5GLava Agni 2 5GLava MobileLava Agni 3 5GLava Agni 4 Launch Date

