Lava Agni 4 Launch Date And Price: ప్రముఖ దేశీ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ లావా త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. తమ లావా అగ్ని ఫోర్ 4 5G (Lava Agni 4) స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఇది భారతదేశంలో నవంబర్ మొదటి వారంలో విడుదల అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) వెబ్సైట్లో కూడా కనిపించాయి. దీనికి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్స్ కూడా ఇటీవల లీక్ అయిన వివరాల్లో తెలిపారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ LXX525 మోడల్ నంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే దీని ధర రూ.25 వేల లోపే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. Lava అగ్ని ఫోర్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల పూర్తి-HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 4nm MediaTek Dimensity 8350 ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. ఇక ఇది UFS 4.0 స్టోరేజ్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో రెండు 50MP సెన్సార్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే ఇది అప్డేటెడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పనిచేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్?
మొట్టమొదటిసారిగా లావా కంపెనీ అగ్ని సిరీస్ ను నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం విడుదల చేసింది. అయితే, అతి త్వరలోనే విడుదల కాబోయే లావా అగ్ని 4 (Lava Agni 4) అగ్ని 3కి అప్డేటెడ్ వేరియెంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అగ్ని 3ని కంపెనీ 2023 సంవత్సరం అక్టోబర్ మూడవ తేదీన విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల AMOLED 1.5K డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300X చిప్సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో విడుదల అయింది.
