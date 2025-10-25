English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Lava Agni 4: చీప్ ధరలోనే మార్కెట్‌లోకి Lava అగ్ని 4 మొబైల్.. లాంచైతే ఎగబడి కొనడం ఖాయం!

Lava Agni 4: చీప్ ధరలోనే మార్కెట్‌లోకి Lava అగ్ని 4 మొబైల్.. లాంచైతే ఎగబడి కొనడం ఖాయం!

Lava Agni 4 Launch Date: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి లావా అగ్ని 4 (Lava Agni 4) లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:14 PM IST

Lava Agni 4 Launch Date And Price: ప్రముఖ దేశీ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ లావా త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. తమ లావా అగ్ని ఫోర్ 4 5G (Lava Agni 4) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఇది భారతదేశంలో నవంబర్ మొదటి వారంలో విడుదల అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు BIS (బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్) వెబ్‌సైట్‌లో కూడా కనిపించాయి. దీనికి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్స్ కూడా ఇటీవల లీక్‌ అయిన వివరాల్లో తెలిపారు. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ LXX525 మోడల్ నంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే దీని ధర రూ.25 వేల లోపే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. Lava అగ్ని ఫోర్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల పూర్తి-HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. 

ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 4nm MediaTek Dimensity 8350 ప్రాసెసర్‌తో విడుదలైంది. ఇక ఇది UFS 4.0 స్టోరేజ్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో రెండు 50MP సెన్సార్‌ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే ఇది అప్డేటెడ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పనిచేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Realme Narzo 80x 5G vs Poco M7 Plus 5G: ఈ రెండిటిలో ఏది బెస్ట్ మొబైల్‌?

మొట్టమొదటిసారిగా లావా కంపెనీ అగ్ని సిరీస్ ను నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం విడుదల చేసింది. అయితే, అతి త్వరలోనే విడుదల కాబోయే లావా అగ్ని 4 (Lava Agni 4) అగ్ని 3కి అప్డేటెడ్ వేరియెంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అగ్ని 3ని కంపెనీ 2023 సంవత్సరం అక్టోబర్ మూడవ తేదీన విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల AMOLED 1.5K డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300X చిప్‌సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది 66W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో విడుదల అయింది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

