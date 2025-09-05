Lava Bold N1: మేకిన్ ఇండియా ఫోన్..6000 రూపాయలకే 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కొనేయండి!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lava Bold N1 5G Price Features: తక్కువ బడ్జెట్‌తో మార్కెట్‌లోకి 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల అనేక కంపెనీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ, మేడిన్ కంపెనీ అయిన లావా ఇప్పుడు సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ కంపెనీ తన కొత్త ఫోన్ అయిన లావా బోల్డ్ ఎన్1 5జీ స్మార్ట్ ఫోన్ ను విడుదల చేసింది. ఇది అతి తక్కువ ధరకే వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 5, 2025, 10:04 PM IST

లావా బోల్డ్ N1 5G 90Hz డిస్‌ప్లే పెద్ద 5000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. 4 GB ర్యామ్ + 64 GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ కలిగిన బేస్ మోడల్ ఫోన్ ధర రూ.7,499 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మీకు ఎక్కువ స్టోరేజ్ అవసరమైతే, ఇది 128GB వేరియంట్‌లో కూడా లభిస్తుంది. దీని ధర రూ.7,999. 

లావా ఫోన్ కొనుగోళ్లపై బ్యాంక్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. వినియోగదారులు SBI క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా EMI ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే రూ.750 తక్షణ తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌తో లావా బోల్డ్ N1 5G ధర 64GB వేరియంట్‌కు రూ.6,749.. 128GB వేరియంట్‌కు రూ.7,249 అవుతుంది.

లావా బోల్డ్ ఎన్1 5జీ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: 
లావా బోల్డ్ N1 5G అనేది డ్యూయల్ నానో-సిమ్ స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 తో వస్తుంది . లావా కంపెనీ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్‌లను.. మూడు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లను ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ పొందుతాయి. ఇది 6.75-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియోను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

లావా బోల్డ్ N1 5G ఆక్టా-కోర్ యూనిసోక్ T765 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB ర్యామ్, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. RAMని వర్చువల్‌గా 4GB వరకు విస్తరించవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ సహాయంతో నిల్వను 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

లావా బోల్డ్ N1 5Gలో 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, పోర్ట్రెయిట్, నైట్, ప్రో, స్లో మోషన్ వంటి మోడ్‌లకు మద్దతు ఇచ్చే సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. 4K/30fps వీడియోను రికార్డ్ చేయగలవు. ముందు భాగంలో ఉన్న 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్‌ల కోసం. ఫోన్ 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే 5,000mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది. అయితే, 10W ఛార్జర్ బాక్స్‌లో వస్తుంది. కనెక్టివిటీ కోసం.. ఇది Wi-Fi, బ్లూటూత్ 4.2, OTG, USB టైప్-Cలను కలిగి ఉంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

LavaLAVA SmartphoneLAVA 5g smartphoneLAVA Bold N1 5GLAVA Bold N1 5G Price

