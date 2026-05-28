/Lava Bold N2 5g: చైనా ఫోన్లకు చెక్.. రూ.13 వేలకే Lava Bold N2 5G లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Lava Bold N2 5g Teased In India: భారతదేశ ప్రముఖ దేశీ మొబైల్ బ్రాండ్ లావా మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. చైనాకు చెందిన వివోతో పాటు షియోమి, గ్లోబల్ బ్రాండ్ సాంసంగ్ కంపెనీల బడ్జెట్ ఫోన్లకు గట్టి పోటీనిస్తూ.. లావతన బోల్డ్ ఎన్2 5G (Lava Bold N2 5G) ఫోన్ను త్వరలో దేశీ మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయబోతోంది. ఎందుకు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ను కంపెనీ ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్ను బట్టి చూస్తే.. మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో, దిమ్మ తిరిగే డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ Lava Bold N2 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని డిజైన్.. ఇది గత మోడల్స్ కంటే ఎంతో ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లతో విడుదలవ్వడం విశేషం. దీని వెనక భాగంలో స్క్వేర్ షేప్ కెమెరా మాడ్యూల్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్తో పాటు అద్భుతమైన ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ లైట్ను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇందులో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో రాబోయే సెకండరీ కెమెరా కూడా కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం..
ఈ Lava Bold N2 5G స్మార్ట్ఫోన్ లావా కంపెనీ నో నాన్సెన్స్ ఫోన్ అనే ట్యాగ్ లైన్తో ప్రమోట్ చేస్తూ వస్తోంది. అంటే ఎలాంటి అనవసరమైన యాప్లు, విసిగించే ప్రకటనలు లేకుండా వినియోగదారులకు అద్భుతమైన క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టం అనుభూతిని అందిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 6.75 ఇంచుల హెచ్డీ ప్లస్ (HD+) ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది 90Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో స్మూత్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ రోజంతా బ్యాటరీ లైఫ్ ని అందించేందుకు ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
అదేవిధంగా ఇందులో కంపెనీ ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పాటు 4GB ర్యామ్, వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు సెక్యూరిటీ కోసం ఫోన్ సైడ్ ప్యానల్లో ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఇవ్వబోతున్నట్లు సమాచారం. దీంతోపాటు దుమ్ము, నీటి తుంపరల నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ లావా బోల్డ్ ఎన్2 5G (Lava Bold N2 5G) స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ బేస్ వేరియంట్ను కేవలం రూ.13 వేలతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఇది మార్కెట్లోకి విడుదల అయితే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు లావా కంపెనీ ఈ ఫోన్తో పాటు ఉచిత హోం సర్వీసింగ్ కూడా అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఉచితంగా మొబైల్ రిపేర్ చేసే సదుపాయం లభిస్తుంది..
