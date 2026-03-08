Poco C85x 5G: చీప్‌ ధరలోనే Poco C85x 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Poco C85x 5G Launch Date: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ పోకో వచ్చేవారం భారత్ మార్కెట్లోకి కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ పోకో C85x 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన డ్యూయల్-టోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. డిసెంబర్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన పోకో C85 5G స్థానంలో ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీకైన ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను పోకో కంపెనీ మార్చి 10వ తేదీన భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో Poco C85x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ పై ప్రత్యేకమైన మైక్రో సైట్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎడమ భాగంలో ప్రత్యేకమైన పోకో బ్రాండింగ్తో కూడిన డ్యూయల్ టోన్ రియల్ ప్యానెల్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన పిల్-ఆకారపు కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్ తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన LED ఫ్లాష్ కూడా లభించడం విశేషం. దీంతోపాటు స్పెషల్ పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ బటన్స్ కుడిభాగంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
పోకో కంపెనీ ఇప్పటికీ విడుదల చేసిన స్మార్ట్ఫోన్స్లో అత్యంత పెద్ద బ్యాటరీ మొబైల్గా నిల్వబోతోంది. Poco C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్ కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రెండవది 8gb + 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే 6.9-అంగుళాల ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 810 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Mediatek Dimensity 6300 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 15 ఆధారంగా HyperOS 2.2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా యూనిట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇక ఇవే కాకుండా 5G, వైఫై, బ్లూటూత్, GPS మరియు USB టైప్-C పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000 mAh బ్యాటరీ 33 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అయితే, అతి తక్కువ ధరలోనే ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం మార్చి 10వ తేదీ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
