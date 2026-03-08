English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Poco C85x 5G: చీప్‌ ధరలోనే Poco C85x 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Poco C85x 5G: చీప్‌ ధరలోనే Poco C85x 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Poco C85x 5G Launch Date: భారత మార్కెట్లోకి పోకో కంపెనీ అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ పోకో C85x 5G పేరుతో లాంచ్ చేయబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 8, 2026, 12:56 PM IST

Trending Photos

Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
8
Lucky Zodiac Signs
Lucky Zodiac Signs: మార్చి 8వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి జరగబోయేది ఇదే.. గుర్తుంచుకోండి!
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
7
Tomorrow School holiday
Tomorrow holiday: రేపు సోమవారం మార్చి 9న స్కూల్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం…ఎక్కడెక్కడంటే..!
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
6
EPFO EPS rules
EPFO: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ దెబ్బ.. ఈపీఎస్ పథకం నుంచి కోట్ల మంది దూరం!
Poco C85x 5G: చీప్‌ ధరలోనే Poco C85x 5G ఫోన్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Poco C85x 5G Launch Date: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ పోకో వచ్చేవారం భారత్ మార్కెట్‌లోకి కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ పోకో C85x 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన డ్యూయల్-టోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. డిసెంబర్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన పోకో C85 5G స్థానంలో ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీకైన ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను పోకో కంపెనీ మార్చి 10వ తేదీన భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Poco C85x 5G  స్మార్ట్ ఫోన్ పై ప్రత్యేకమైన మైక్రో సైట్ కూడా రన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎడమ భాగంలో ప్రత్యేకమైన పోకో బ్రాండింగ్‌తో కూడిన డ్యూయల్ టోన్ రియల్ ప్యానెల్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన పిల్-ఆకారపు కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది డ్యూయల్ రియల్ కెమెరా సెటప్ తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన LED ఫ్లాష్‌ కూడా లభించడం విశేషం. దీంతోపాటు స్పెషల్ పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ బటన్స్ కుడిభాగంలో అందుబాటులో ఉంటాయి.

పోకో కంపెనీ ఇప్పటికీ విడుదల చేసిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో అత్యంత పెద్ద బ్యాటరీ మొబైల్‌గా నిల్వబోతోంది. Poco C85x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రెండవది 8gb + 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే 6.9-అంగుళాల ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 810 nits గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో విడుదల కాబోతోంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Mediatek Dimensity 6300 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 15 ఆధారంగా HyperOS 2.2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కెమెరా యూనిట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఇక ఇవే కాకుండా 5G, వైఫై, బ్లూటూత్, GPS మరియు USB టైప్-C పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000 mAh బ్యాటరీ 33 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అయితే, అతి తక్కువ ధరలోనే ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం మార్చి 10వ తేదీ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Poco C85x 5gPoco C85x 5g LaunchPoco C85xPoco C85x 5g PricePoco C85x 5g News

Trending News