Tecno Spark 50 Pro: బడ్జెట్ ధరలో సూపర్ ఫోన్.. టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో లాంచ్ డేట్, ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Tecno Spark 50 Pro India Launch: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ టెక్నో తన పాపులర్ స్పార్క్ సిరీస్లో మరో అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లింక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. దీనిని కంపెనీ టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో (Tecno Spark 50 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ తో పాటు బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో పాటు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. కాబట్టి మంచి డిజైన్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్ గా భావించవచ్చు.
టెక్నో స్పార్క్ 50 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా దీని బ్యాటరీ దాదాపు రోజంతా ఉండేలా.. ముఖ్యంగా గేమ్స్ ఆడే వారిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ బ్యాటరీని వేగంగా చార్జ్ చేసేందుకు వీలుగా కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇక ఈ Tecno Spark 50 Pro స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.78 అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో విడుదల కావడం వల్ల వినియోగదారులకు స్మూత్ స్క్రోలింగ్తో పాటు అద్భుతమైన డిస్ప్లే క్వాలిటీని కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మీడియాటెక్ హీలియో G100 చిప్సెట్ ప్రాసెస్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమ్స్ ఆడే వారికి ఈ Tecno Spark 50 Pro మొబైల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ Tecno Spark 50 Pro స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 50 మెగాపిక్సెల్స్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ప్రత్యేకమైన 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HiOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 5G కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్, వై-ఫై వంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో పాటు స్పెషల్ డిజైన్తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ Tecno Spark 50 Pro స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాలను కంపెనీ అతి త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నాయని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook