Poco M7 Plus 5G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ పోకో గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి సరికొత్త బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Poco M7 Plus 5G పేరుతో తీసుకువచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాటరీ బ్యాకప్తో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన డిస్ప్లే సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ చూడడానికి అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది. అలాగే ఇది గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్ లో ఉన్న ఫీచర్స్ కంటే ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన కొత్త ఫీచర్స్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
Poco M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ ధర కేవలం రూ.17 వేల నుంచి మాత్రమే ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక 256gb హై ఎండ్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.20 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇది మొత్తం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తెలుపు, నలుపు రెండు కలర్లు చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి.
ఇక ఈ Poco M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.9 అంగుళాల భారీ FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 850 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. దీనివల్ల గేమింగ్తో పాటు మీడియా ఎక్సపీరియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇది క్విల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s జెన్ 3 (6nm) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత హైపర్ ఓఎస్ (Hyper OS) పై నడుస్తుంది.
ఇక ఈ Poco M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం అద్భుతమైన 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే.. దీని బ్యాటరీ.. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ను ఫాస్ట్ చార్జింగ్ చేసేందుకు కంపెనీ దీనికి 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. దీనికి తోడు అదనంగా 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు లభించడం విశేషం..
సెక్యూరిటీ కోసం ఇందులో సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణ కోసం ఇందులో కంపెనీ IP64 రేటింగ్ను అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇవే కాకుండా కనెక్టివిటీ కోసం ప్రత్యేకమైన 5G, వై-ఫై 6, బ్లూటూత్ 5.1 ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అలాగే పెద్ద స్క్రీన్ కోరుకునే వారికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఎంపికగా భావించవచ్చు. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడా అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా రోజుల వరకు చార్జింగ్ పెట్టకుండానే వినియోగించవచ్చు..
Also Read: iQOO 15: అమెజాన్లో ఐక్యూ 15 భారీ ధర తగ్గింపు.. రూ.77 వేల ఫోన్ కేవలం రూ.31,999కే?
