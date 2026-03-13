English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Iqoo Z11x 5g: మార్కెట్‌లోకి ఐకూ Z11x 5G విడుదల.. భారీ బ్యాటరీ.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Iqoo Z11x 5g: మార్కెట్‌లోకి ఐకూ Z11x 5G విడుదల.. భారీ బ్యాటరీ.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Iqoo Z11x 5g Price: ఐకూ Z11x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదలేంది. ఇది అద్బుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి కంపెనీ చీప్‌ ధరకే విడుదల చేసింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:48 PM IST

Trending Photos

World Luckiest Man: అత్యంత అదృష్టవంతుడు.. ఏడుసార్లు మృత్యువుని జయించి బంపర్ జాక్‌పాట్ కొట్టేసిన లక్కీ మ్యాన్
7
World Luckiest Man
World Luckiest Man: అత్యంత అదృష్టవంతుడు.. ఏడుసార్లు మృత్యువుని జయించి బంపర్ జాక్‌పాట్ కొట్టేసిన లక్కీ మ్యాన్
Gold Rate Today: విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్ లో నేడు మార్చి 12వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold prices
Gold Rate Today: విజయవాడ, హైదరాబాద్, వైజాగ్ లో నేడు మార్చి 12వ తేదీ గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?
7
lpg crisis in india
LPG cylinder price: ఇక్కడ రూ. 118కే LPG సిలిండర్ ..మరీ ఇంత చీపా..?
Silver Investment: కావాలంటే ఒక రోజు తిండి మానేయండి.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి..Robert Kiyosaki సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
8
Robert Kiyosaki
Silver Investment: కావాలంటే ఒక రోజు తిండి మానేయండి.. సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టండి..Robert Kiyosaki సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Iqoo Z11x 5g: మార్కెట్‌లోకి ఐకూ Z11x 5G విడుదల.. భారీ బ్యాటరీ.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

Iqoo Z11x 5g Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఐకూ మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త బడ్జెట్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల చేసింది. ఇది iQOO Z11x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఏకంగా 7200mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బడ్జెట్‌ విభాగంలో ఇంత మంచి బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్‌ లాంచ్‌ కావడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో (MediaTek Dimensity 7400 Turbo) 4nm ప్రాసెస్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మల్టీ-టాస్కింగ్‌తో పాటు హెవీ గేమింగ్ చేసేవారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు అద్భుతమైన స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన 6.76 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ+ ఎల్‌సీడీ డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌ను అందించడం వల్లఎండలో కూడా స్క్రీన్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది.

ఫోటోగ్రఫీ కోసం కంపెనీ ఇందులో బ్యాక్‌ సెడ్‌ అద్బుతమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX852 ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ బొకే లెన్స్ కెమెరాతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో విశేషమేమిటంటే, ముందు, వెనుక కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన 7200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 40 గంటల వీడియో స్ట్రీమింగ్‌ను కూడా అందిస్తోంది. గేమింగ్‌ చేసేవారికి 15 గంటల వరకు అడుకునే ప్రత్యేకమైన సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. ఇది నీరు, దుమ్ము నుంచి ప్రోటక్షన్‌ పొందండానికి IP69 రేటింగ్‌లను కూడా అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్‌లో విడుదల అయ్యింది. మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్ 6GB + 128GBతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iqoo Z11x 5gIqoo Z11x 5g PriceIqoo Z11x 5g Price In IndiaIqoo Z11x News

Trending News