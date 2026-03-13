Iqoo Z11x 5g Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఐకూ మార్కెట్లోకి తమ కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసింది. ఇది iQOO Z11x 5G స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో లాంచ్ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏకంగా 7200mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బడ్జెట్ విభాగంలో ఇంత మంచి బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ లాంచ్ కావడం విశేషం.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 టర్బో (MediaTek Dimensity 7400 Turbo) 4nm ప్రాసెస్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మల్టీ-టాస్కింగ్తో పాటు హెవీ గేమింగ్ చేసేవారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు అద్భుతమైన స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైన 6.76 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ+ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో లాంచ్ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను అందించడం వల్లఎండలో కూడా స్క్రీన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం కంపెనీ ఇందులో బ్యాక్ సెడ్ అద్బుతమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX852 ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ బొకే లెన్స్ కెమెరాతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో విశేషమేమిటంటే, ముందు, వెనుక కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 7200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 40 గంటల వీడియో స్ట్రీమింగ్ను కూడా అందిస్తోంది. గేమింగ్ చేసేవారికి 15 గంటల వరకు అడుకునే ప్రత్యేకమైన సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. ఇది నీరు, దుమ్ము నుంచి ప్రోటక్షన్ పొందండానికి IP69 రేటింగ్లను కూడా అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో విడుదల అయ్యింది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB + 128GBతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
