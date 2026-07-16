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8000mAh భారీ బ్యాటరీతో OnePlus N6x లాంచ్.. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్స్!

OnePlus N6x Price: త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి వన్‌ప్లస్ N6x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అత్యంత తక్కువ బడ్జెట్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:28 AM IST
8000mAh భారీ బ్యాటరీతో OnePlus N6x లాంచ్.. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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8000mAh భారీ బ్యాటరీతో OnePlus N6x లాంచ్.. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్స్!
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