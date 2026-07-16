/8000mAh భారీ బ్యాటరీతో OnePlus N6x లాంచ్.. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్స్!

OnePlus N6x Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ (OnePlus) మొబైల్ ప్రియులకు మరో అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ను అందించింది. తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ను అంఅందించే లక్ష్యంతో సరికొత్త N సిరీస్ నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. గత నెలలోనే మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిన వన్ప్లస్ N6 విజయవంతం కాగా.. ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ నుంచి వన్ప్లస్ N6x (OnePlus N6x) అనే అద్భుతమైన మోడల్ను భారత మార్కెట్లో లాంచ్ చేయడానికి కంపెనీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ ఫోన్ కి సంబంధించిన మైక్రోసైట్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ అమెజాన్ (Amazon)లో ఇప్పటికే లైవ్ అవుతుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మూడు రోజుల పాటు నాన్స్టాప్ బ్యాటరీ లైఫ్..
ఈ సరికొత్త వన్ప్లస్ N6x స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధానంగా ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఇందులో కంపెనీ ఏకంగా 8,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు 5W రివర్స్ వైరల్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ ఫీచర్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పనిచేస్తుందని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు ఇందులో ప్రత్యేకమైన వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా పొందుపరిచారు.
అద్భుతమైన ఫీచర్లు, డిస్ప్లే..
వన్ప్లస్ తన వినియోగదారులకు బడ్జెట్ ధరలోనే చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్ప్లేను అందిస్తోంది. ఈ సిరీస్లో రాబోయే ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 (OxygenOS 16)ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇందులో 6.75-ఇంచుల HD+ LCD డిస్ప్లేను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. అలాగే, ఇందులో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 అపెక్స్ (MediaTek Dimensity 6360 Apex) ప్రాసెసర్తో పాటు ARM Mali-G57 MC2 GPU గ్రాఫిక్స్ కార్డును వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
కెమెరా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI)..
ఫోటోల ప్రియుల కోసం ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో 10x డిజిటల్ జూమ్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ సింగిల్ కెమెరాను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. అలాగే సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా నేటి ట్రెండ్కు అనుగుణంగా ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
ధర వివరాలు..
వన్ప్లస్ సంస్థ ఈ N సిరీస్ను తన పాపులర్ Nord సిరీస్ కంటే తక్కువ ధరలోనే.. అంటే అఫోర్డబుల్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లోనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దీనికంటే ముందు వచ్చిన వన్ప్లస్ N6 (4GB + 128GB) వేరియంట్ ధర రూ.22,999 కాగా ఉండగా.. (6GB + 128GB) వేరియంట్ ధర రూ.24,999గా ఉంది.. ఈ కొత్త వన్ప్లస్ N6x మోడల్ ధర కూడా ఇంచుమించు ఇదే బడ్జెట్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం.. అంతేకాకుండా ఇందులో ఫ్రెష్ మింట్, మిడ్నైట్ బ్లాక్ రంగుల్లో లభించే అవకాశం ఉంది.
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