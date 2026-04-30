Oppo Find X10: ఒప్పో ఫైండ్ X10.. ఈ ఫీచర్లు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?

Oppo Find X10 Launch Date: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న ఒప్పో తాజాగా తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ ఒప్పో ఫైండ్ X10 (Oppo Find X10) లాంచ్కు సిద్ధం చేసింది ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలతో పాటు ఫీచర్స్ కూడా సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. దీంతో ఈ మొబైల్ విడుదల ముందే మంచి పేరు లభించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మోడల్స్ కంటే కాస్త భిన్నంగా ఉండబోతోంది.. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్స్ 5000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ అతి త్వరలో విడుదల కాబోయే ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X10లో ఏకంగా 8000mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన బ్యాకప్తో లభించబోతోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ బ్యాటరీకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం అద్భుతమైన వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్లను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఒప్పో ఫైండ్ X10 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇటీవల లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఇది 6.59 అంగుళాల కాంపాక్ట్ సైజు ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇది 165Hz సూపర్ స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్ సపోర్ట్తో రాబోతోంది. దీనివల్ల గేమింగ్తో పాటు ఎక్కువగా మొబైల్స్లో సినిమాలు చూసే వారికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది.. అంతేకాకుండా ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన లేటెస్ట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600 సిరీస్ చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది IP సర్టిఫికేషన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే, ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X10 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాలను ఒప్పో(Oppo) కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా విడుదల చేయలేదు లీకైన వివరాలను బట్టి చూస్తే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను అతి త్వరలోనే అధికారికంగా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇదే సమయంలో ఒప్పో ఫైండ్ X10 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాలను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. లీకైన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X10 మొబైల్ ధర గత మోడల్స్ కంటే కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
