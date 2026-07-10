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8000mAh బ్యాటరీతో Realme సంచలనం.. జూలై 15న Narzo 100x 5G లాంచ్!

Realme Narzo 100x 5g Launch: రియల్‌మీ కంపెనీ ఏకంగా 8,000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి దిమ్మతిరిగే Realme Narzo 100x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ  జూలై 15న అధికారికంగా లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 10, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:33 PM IST
8000mAh బ్యాటరీతో Realme సంచలనం.. జూలై 15న Narzo 100x 5G లాంచ్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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8000mAh బ్యాటరీతో Realme సంచలనం.. జూలై 15న Narzo 100x 5G లాంచ్!
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