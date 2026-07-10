8000mAh బ్యాటరీతో Realme సంచలనం.. జూలై 15న Narzo 100x 5G లాంచ్!

Realme Narzo 100x 5g Launch: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ రియల్మీ భారత మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో, కళ్లు చెదిరే డిజైన్తో రియల్మి నార్జో 100x 5G (Realme Narzo 100x 5G) స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ వచ్చేవారమే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
జూలై 15న అధికారిక విడుదల..
రియల్మి సంస్థ ఈ కొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో జూలై 15న అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ లాంచ్కి సంబంధించి వివరాలును కంపెనీ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ (Amazon) ఇండియా వెబ్సైట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన మైక్రోసైట్ పేజీ కూడా ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
3 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్..
రియల్మి నార్జో 100x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇందులో ఏకంగా 8,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.. ఈ ఫోన్ను ఒక్కసారి పూర్తిగా చార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 3 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందించే అవకావాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే 26 గంటల పాటు యూట్యూబ్ (YouTube) ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని కంపెనీ గట్టిగా క్లెయిమ్ చేస్తోంది.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో కంపెనీ శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G (MediaTek Dimensity 6300 5G) చిప్సెట్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో 14 GB వరకు డైనమిక్ ర్యామ్ (Dynamic RAM)తో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే.. దీని స్క్రీన్ సైజును అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ.. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే వేడిని తగ్గించేందుకు ఇందులో 5,300 sq mm వేపర్ ఛాంబర్ (Vapor Chamber) కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం విశేషం..
ఏఐ ఫీచర్లు, అద్భుతమైన కెమెరా..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత రియల్మి యూఐ 7.0 (Realme UI 7.0) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇందులో AI ఆధారిత ఫీచర్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా కస్టమైజేషన్ కోసం AI Pulse Light ఫీచర్.. 9 విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లతో పాటు 5 స్పీడ్ సెట్టింగ్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తోంది..
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