/భారీ 9000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Redmi Note 17 సిరీస్ లాంచ్.. ఫీచర్లు అరాచకం!

Redmi Note 17 Series: టెక్ ప్రపంచంలో తమదైనశైలిలో దూసుకుపోతున్న ప్రముఖ చైనీస్ హ్యాండ్సెట్ తయారీ సంస్థ రెడ్మి (Redmi) మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. ఎంతో కాలంగా వినియోగదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రెడ్మి నోట్ 17 (Redmi Note 17) సిరీస్ చైనా మార్కెట్లో జూలై 14న అధికారికంగా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన కొన్ని స్పెషల్ స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ఫీచర్లు లీక్ అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్లోని ప్రో మోడల్లో ఏకంగా 9,000 mAh భారీ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
లీక్ అయిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సరికొత్త సిరీస్లో భాగంగా రెండు మోడళ్లను కంపెనీ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో బేస్ మోడల్ రెడ్మి నోట్ 17 కాగా.. రెండవది హై-ఎండ్ వేరియంట్ రెడ్మి నోట్ 17 ప్రో.. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి.
రెడ్మి నోట్ 17 ఫీచర్లు..
ఈ ఫోన్లో భారీ 7-అంగుళాల Full HD+ Samsung E4 Pro డిస్ప్లేను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 1,800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 (Snapdragon 4 Gen 4) చిప్సెట్ సపోర్ట్తో లాంచ్ కాబోతోంది.. సాధారణ మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్ అయినప్పటికీ ఇందులో ఏకంగా 8,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 22.5W రివర్స్ చార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది..
రెడ్మి నోట్ 17 ప్రో స్పెసిఫికేషన్లు..
ప్రో మోడల్లో ఫీచర్లు మరింత అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 6.83-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఇది ఏకంగా 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. స్క్రీన్ ప్రొటక్షన్ కోసం ఇందులో కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 (Corning Gorilla Glass Victus 2) ప్రొటెక్షన్ను అందించారు. అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ స్నాప్డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 (Snapdragon 6s Gen 4) ప్రాసెసర్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఇందులో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9,000 mAh మెగా బ్యాటరీని కూడా అందించారు. దీనికి తోడు 67W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 22.5W వైర్డ్ రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం విశేషం.. దీనివల్ల ఫోన్ చాలా వేగంగా చార్జ్ అవ్వడమే కాకుండా.. పవర్బ్యాంక్లా కూడా ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.. ప్రముఖ టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ఎక్స్ ద్వారా వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. భారత్లో బేస్ మోడల్ 6 GB రామ్ (RAM)తో పాటు 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.. ఇక కలర్ ఆప్షన్స్ విషయానికొస్తే.. ఇది బ్లూ (Blue)తో పాటు డార్క్ నైట్ (Dark Night) అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన కలర్స్లో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని వెల్లడించారు.
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