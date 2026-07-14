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భారీ 9000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Redmi Note 17 సిరీస్ లాంచ్.. ఫీచర్లు అరాచకం!

Redmi Note 17 Series: భారీ 9000mAh బ్యాటరీతో పాటు 50MP కెమెరాతో రెడ్‌మి నోట్ 17 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:38 PM IST
భారీ 9000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో Redmi Note 17 సిరీస్ లాంచ్.. ఫీచర్లు అరాచకం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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