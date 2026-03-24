Iqoo Z11: మార్చి 26న iQOO Z11 ఫోన్‌ గ్రాండ్ లాంచ్.. ఫీచర్లు అదరహో!

Iqoo Z11 Launch Date: భారత మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11 స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:05 PM IST

Iqoo Z11 Launch Date Telugu: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త iQOO Z11 సిరీస్ లాంచ్‌కు సిద్దమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. వివో సబ్ బ్రాండ్ అయిన iQOO, తన తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ iQOO Z11ను ఈ నెల 26న చైనా మార్కెట్లో లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది.. ఈ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన ఫీచర్లు ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గీక్‌బెంచ్ (Geekbench) లిస్టింగ్‌లో ఈ ఫోన్ కనిపించడంతో ఇందులో రాబోయే ఫీచర్స్‌పై స్పష్టత వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ మొబైల్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 (MediaTek Dimensity 8500) చిప్‌సెట్‌ను వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది.. ఇది 3.40 GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో అత్యంత స్పీడ్‌గా వర్క్‌ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో మాలీ-G720 MC8 GPUని కూడా అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనివల్ల భారీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ కూడా ఎటువంటి స్ట్రాక్‌ లేకుండా సాఫీగా ఆడొచ్చు.. అంతేకాకుండా కంపెనీ ఇందులో 16GB భారీ ర్యామ్‌తో పాటు 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

ఈ iQOO Z11 స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.83 అంగుళాల OLED డిస్ల్పేతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. వినియోగదారులకు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యుత్తమ విజువల్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. అలాగే కంపెనీ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఇందులో 165Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేను పరిచయం చేబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుందని తెలుస్తోంది..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యమని సోషల్ మీడియాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9,020mAh భారీ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ రాబోతోంది. iQOO స్మార్ట్‌ఫోన్లలో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని అందించడం ఇదే తొలిసారని కంపెనీ తెలుపుతోంది.. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటంతో, తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్‌ను ఛార్జ్ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.  ఈ వెనక భాగంలోని మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ (OriginOS) ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై పని చేస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఇది చైనాలో విడుదలైన కొద్ది రోజులకే భారత మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

