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OnePlus ఆఫర్ల జాతర.. రూ.18,000 తక్కువకే వన్‌ప్లస్ 13, 15R మోడల్స్‌..

OnePlus Amazon Prime Day Sale: అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్‌లో వన్‌ప్లస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై అదిరిపోయే ఆఫర్లు లైవ్ అయ్యాయి. OnePlus 13, 15R, 13sతో పాటు  Nord CE 6 మోడల్స్‌పై ఏకంగా రూ.18,000 వరకు భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:34 PM IST
OnePlus ఆఫర్ల జాతర.. రూ.18,000 తక్కువకే వన్‌ప్లస్ 13, 15R మోడల్స్‌..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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