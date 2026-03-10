English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Motorola G57 Power 5g: ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. Motorola G57 Power 5gపై రూ.11 వేల బోనస్‌!

Motorola G57 Power 5g: ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. Motorola G57 Power 5gపై రూ.11 వేల బోనస్‌!

Motorola G57 Power 5g Price Cut ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో motorola g57 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగిస్తే భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:41 PM IST

Motorola G57 Power 5g: ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో దిమ్మతిరిగే ఆఫర్‌.. Motorola G57 Power 5gపై రూ.11 వేల బోనస్‌!

Motorola G57 Power 5g Price Cut: ప్రముఖ మోటోరోలా కంపెనీకి సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ వార్త మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో చాలా తగ్గింపు ధరలకే ఈ బ్రాండ్‌ మొబైల్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జీ సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడే Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే అద్భుతమైన స్పెషల్ బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ఆఫర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ డిస్ల్పే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తోంది. అంతేకాకుండా ప్రొటక్షన్‌గా Corning Gorilla Glass 7i గ్లాస్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm) చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పని చేస్తుంది. 

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ఇది 33W TurboPower ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో పాటు బ్యాక్‌ సెటప్‌లో Sony LYT-600 సెన్సార్ ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్‌ భాగంలో 8MP సెల్ఫీల కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత Hello UI పై ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే ఇది IP64 రేటింగ్, డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌తో అందుబాటులో ఉంది. 

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో Moto G57 Power 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MRP ధర రూ.17,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్డ్‌లో దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి 17 శాతం ఫ్లాట్‌ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, SBI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్‌ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.11 వేల వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్‌ను ధర నుంచి మైనస్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.3,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై ఇతర డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందవచ్చు. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

