Mg4 Ev Car Launch: ఒక్క చార్జ్‌తో 450 కి.మీ మైలేజీ.. MG4 EV కారు లాంచ్‌ వివరాలు!

Mg4 Ev Car Launch Date In India: త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లో కొత్త MG4 EV కారు లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో స్పెషిఫికేషన్స్‌ లాంచ్‌ కానుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 02:38 PM IST

Mg4 Ev Car Launch: ఒక్క చార్జ్‌తో 450 కి.మీ మైలేజీ.. MG4 EV కారు లాంచ్‌ వివరాలు!

Mg4 Ev Car Launch Date In India: భారత్ ఆటో మొబైల్‌ మార్కెట్‌లో ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లకు కార్లకు క్రేజ్‌ మాములుగా లేదు. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇలాంటి కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకే ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొన్ని కంపెనీలు అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి కొత్త కొత్త హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లకు విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్‌ మార్కెట్‌లో ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన చాలా కార్లను కంపెనీలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చాయి. అయితే,  MG మోటార్ కూడా అద్భుతమైన కారును లాంచ్‌ చేయబోతోంది. ఇది కూడా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

భారతదేశంలో కొత్త MG4 EV కారును విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, MG కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఈ EV కారుకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.. కానీ కంపెనీ దీనిని 2025 చివరి ఏడాది విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అతి పెద్ద బ్యాటరీలతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీంతో పాటు ప్రీమియం లుక్‌లో కనిపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ MG4 EV కారు ఒక్కసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు 450 కి.మీ వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ఈ కారును కంపెనీ భారతదేశంలోని మిడ్-బడ్జెట్ ప్రీమియం EVతో విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ E3 ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని డిజైన్ పరంగా.. ఇది చూడడానికి  స్పోర్టిగా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లతో పాటు LED టెయిల్-ల్యాంప్‌లతో విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీంతో పాటు మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 161 hp శక్తి, 250 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ఇంజన్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. 

MG4 EV కార్ల ఫీచర్స్‌లో భాగంగా చాలా ప్రత్యేకమైన 360-డిగ్రీ కెమెరాతో పాటు అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్లతో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ కారు లోపలి భాగంలో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8155 ప్రాసెసర్‌తో కూడిన ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో పాటు యాపిల్ కార్‌ప్లే సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. చైనాలో MG4 EV కారు ధర రూ. 8.5 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. భారత్‌లో మాత్రం దీని ధర రూ.30 లక్షల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.

