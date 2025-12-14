Flipkart Offer: మైండ్‌ బ్లోయింగ్‌ ఆఫర్‌.. రూ.74 వేల Oppo Find X9 రూ.7,999లకే..

Oppo Find X9 Flipkart Offer Price: ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన ప్రీమియం మొబైల్స్లో ఒప్పో ఫైండ్ X9 (Oppo Find X9) ఒకటి. ఇది అత్యద్భుతమైన ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరాతో మంచి ప్రీమియం డిజైన్తో లాంచ్ అయింది. దీనిని కంపెనీ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఒప్పో అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.59 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 2760 × 1256 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 3600 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. అలాగే ఇది క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు దీని వెనకాల OIS సపోర్ట్తో 50 MP వైడ్-యాంగిల్ కెమెరాతో పాటు 50 MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50 MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్, 2 MP అదనపు సెన్సార్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరా హ్యాసిల్బ్లాడ్ (Hasselblad) కలర్ కాలిబ్రేషన్, 4K 120fps డాల్బీ విజన్ వీడియో రికార్డింగ్, AI ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 32 MP కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7025 mAh జంబో బ్యాటరీతో విడుదలైంది. ఇది 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టింగ్ కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 50W AIRVOOC వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 స్మార్ట్ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇందులో ఎన్నో రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ టీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్లో 256 జిబి వేరియంట్ ధర రూ.74,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ను తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.10 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇక ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ బోనస్ లభిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా సాంసంగ్ లేదా యాపిల్ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన ప్రీమియం మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.57 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే.. రూ.7,999 లోపే ఈ మొబైల్ ను సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ బోనస్ అనేది మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ధరలోపే ఒప్పో ఫైండ్ X9 మొబైల్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.
