/మొబైల్ EMI కట్టలేదని యువకుడిని కిడ్నాప్.. రక్తం తీసి అమ్మేసిన ముఠా..

Lucknow Mobile EMI Dispute Telugu: సాధారణంగా మొబైల్ ఫోన్ EMI చెల్లించకపోతే.. రికవరీ ఏజెంట్ల నుంచి ఫోన్ కాల్స్ రావడం సర్వసాధారణం, లేదంటే నోటీసులు పంపడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ UPలోని లక్నోలో జరిగిన ఒక దారుణ ఘటన అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తూ వస్తోంది.. మొబైల్ EMI కరెక్ట్ సమయంలో చెల్లించలేదనే కోపంతో ఓ యువకుడిని ఏకంగా 5 రోజుల పాటు బంధించి.. వెట్టిచాకిరీ చేయించడమే కాకుండా.. బలవంతంగా బ్లడ్ బ్యాంకుకు తీసుకెళ్లి రక్తం తీయించిన అమానుష ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
లక్నో పరిధిలోని నిగోహా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జరిగి ఈ ఘటన అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. రాజారామ్ఖేడా గ్రామానికి చెందిన నేవల్ అనే యువకుడు సంవత్సరం కింద స్థానికంగా ఉన్న గీతా మొబైల్ షాప్ నుంచి జీరో డౌన్పేమెంట్పై ఒక స్మార్ట్ఫోన్ కొన్నాడు.. అయితే, ఇటీవల కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణాల వల్ల ఒక నెల EMI చెల్లించడంలో చాలా ఆలస్యమైంది.. దీంతో సెప్టెంబర్ 8న ఇద్దరు వ్యక్తులు స్కూటీపై వచ్చి.. మాట్లాడాలని చెప్పి నేవల్ను నమ్మించి తమ వెంట తీసుకెళ్లాడట..
ఆ యువకుడి తల్లి జదూరాయి అందించిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితులు నేవల్ను నేరుగా లక్నోలోని ఓ బ్లడ్ బ్యాంకుకు తరలించి.. అతడు వద్దన్నా.. బలవంతంగా రక్తాన్ని తీయించారని.. అనంతరం సదరు ప్రాంతంలోని ఒక భవనంలో బంధించి 5 రోజుల పాటు శారీరక హింసకు గురిచేస్తూ.. పనులు చేయించుకున్నారని తల్లి తెలిపింది.
ఈ క్రమంలో బాధితుడి సోదరుడు రాజ్కుమార్కు ఫోన్ చేసి బాగా బెరించరట.. EMI బకాయి పేరుతో సెప్టెంబర్ 9న ఆన్లైన్ (QR Code) ద్వారా రూ.2,799 వసూలు చేశారని ఆ యువకుడు తెలిపారు.. అంతటితో ఆగకుండా.. సెప్టెంబర్ 11న మరోసారి ఫోన్ చేసి రూ.12,500 ఇవ్వాలని.. లేకుంటే చంపేస్తామని బెదిరింపులకు గురి చేశారు..
బాధిత కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళనతో పోలీసు కంప్లెంట్ ఇవ్వగా.. 5వ రోజు బాధితుడిని ఒక క్యాబ్లో పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారట.. ఆ సమయంలో తీవ్ర భయాందోళనలతో.. అస్వస్థతతో ఉన్న నేవల్ను చూసి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక పోలీసులు నిందితులపై చర్యలు తీసుకోకుండా తమపైనే ఒత్తిడి తెస్తున్నారని తల్లి ఆరోపిస్తూ సౌత్ DCP మహమ్మద్ ముస్తాక్ను ఆశ్రయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన డీసీపీ.. ఘటనపై నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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