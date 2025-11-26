English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Mobile Hang Solution: మీ మొబైల్ త్వరగా హ్యాంగ్ అవుతుందా? ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

Mobile Hang Solution: మీ మొబైల్ త్వరగా హ్యాంగ్ అవుతుందా? ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

Mobile Hang Problem Solution: ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఖరీదైన ఫోన్‌లను ఒకేసారి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పెర్ఫార్మెన్స్‌లో ఉత్తమంగా ఉండేందుకు ఎన్నో వేల రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అలాంటి సెల్‌ఫోన్ల పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలి కానీ ఏడాది రెండేళ్లు గడిచిన వెంటనే వాటి పనితీరు మందగిస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మొబైల్ యూజర్లు తమ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ఏళ్ల తరబడి నిరంతరాయంగా పనిచేయాలని వారు కోరుకుంటున్నారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:33 AM IST

Mobile Hang Solution: మీ మొబైల్ త్వరగా హ్యాంగ్ అవుతుందా? ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

Mobile Hang Problem Solution: ఈ రోజుల్లో ప్రజలు ఖరీదైన ఫోన్‌లను ఒకేసారి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పెర్ఫార్మెన్స్‌లో ఉత్తమంగా ఉండేందుకు ఎన్నో వేల రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అలాంటి సెల్‌ఫోన్ల పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలి కానీ ఏడాది రెండేళ్లు గడిచిన వెంటనే వాటి పనితీరు మందగిస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మొబైల్ యూజర్లు తమ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ఏళ్ల తరబడి నిరంతరాయంగా పనిచేయాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. అయితే మీ ఫోన్‌లోని కొన్ని సెట్టింగ్‌ను ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీ మొబైల్ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

అనవసరమైన ఫీచర్‌లు, యానిమేషన్‌లను వెంటనే ఆఫ్ చేయండి!  
స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీలు అందరికీ అవసరం లేని అనేక ఫీచర్‌లను కొత్త ఫోన్‌లకు జోడిస్తాయి. అనవసరమైన యానిమేషన్‌లు, ఫీచర్‌లను ఆఫ్ చేయడం పెర్ఫార్మెన్స్ వేగవంతం అవుతుండడంతో పాటు బ్యాటరీ వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఫోన్‌ను తేలికగా ఉండడమే కాకుండా వేగవంతం చేస్తుంది.

ALso Read: EPFO Interest Rate: ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..EPFO వడ్డీ రేటు పెంపుదలకు మోదీ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత పెరుగుతుందంటే?

అనవసరమైన యాప్‌లను తీసివేయండి
కొత్త ఫోన్‌లు మీరు ఎప్పటికీ ఉపయోగించని అనేక ప్రీ-లోడెడ్ యాప్‌లతో వస్తాయి. ఈ యాప్‌లు నిల్వ, డేటా, బ్యాటరీని వినియోగిస్తాయి. వాటిని తీసివేయడం వల్ల మీ ఫోన్ శుభ్రంగా ఉంటుంది. వేగం మెరుగుపడుతుంది.

సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఎల్లప్పుడూ అప్‌డేట్ చేయండి
సాఫ్ట్‌వేర్, యాప్ అప్‌డేట్‌లు ఇంజిన్‌ను ట్యూన్ చేయడం లాంటివి. వాటిని అప్‌డేట్ చేయడం వల్ల మీ ఫోన్ సురక్షితంగా, వేగంగా, ఫీచర్-రిచ్‌గా ఉంటుంది. నేడు, చాలా కంపెనీలు దీర్ఘకాలిక నవీకరణలను అందిస్తున్నాయి. మీ ఫోన్ సంవత్సరాల తరబడి కొత్తగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.

స్క్రీన్ గార్డ్‌లు, కవర్లు ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనవి?
కొంతమంది తమ మొబైల్స్‌కు కవర్లు లేదా గార్డ్‌లను ఉపయోగించరు. కానీ ఈ చిన్న రక్షణ మీ ఫోన్‌ను పడినపుడు గీతలు పడకుండా, దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తుంది. ఇది మీ ఫోన్‌ను ఎక్కువసేపు మెరుస్తూ, కొత్తగా కనిపించేలా చేస్తుంది.

అనవసరమైన డౌన్‌లోడ్‌లు, భారీ ఫైల్‌లను క్రమం తప్పకుండా తొలగించండి
అవాంఛిత ఫైల్‌లు, పెద్ద వీడియోలు మీ ఫోన్‌లో క్రమంగా పేరుకుపోతాయి. ఈ ఫైల్‌లను కాలానుగుణంగా క్లియర్ చేయడం వల్ల మీ ఫోన్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది. 

ప్రారంభం నుండే మీ అలవాట్లను సరిగ్గా ఉంచుకోండి
మీరు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మీ ఫోన్‌ను సరిగ్గా సెటప్ చేసి, క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేస్తే, మీ పరికరం సంవత్సరాల తరబడి ఉంటుంది. ప్రతి వినియోగదారు కోరుకునే సజావుగా, లాగ్-ఫ్రీగా కొత్త పనితీరును అందిస్తుంది.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Realme C85 5G: రియల్‌మీ C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛింగ్ రెడీ..రేటు ఎంత ఉందో తెలుసా? ఫీచర్స్ ఇవే!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Tech NewsMobile Hang SolutionBest Settings To Do On New SmartphoneHow To Increase Smartphone LifespanTips To Keep Phone Fast For Years

