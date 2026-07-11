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మొబైల్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సగానికి పైగా తగ్గనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..! TRAI సంచలన ప్రతిపాదన

Mobile Recharge Price Cut: మొబైల్ వినియోగదారులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్ ఇది. డేటా వినియోగించని యూజర్స్‌కు వాయిస్ ఓన్లీ ప్లాన్స్‌ను తీసుకురావాలని ట్రాయ్ ప్రతిపాదనలు చేసింది. టెలికాం కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకుంటే.. త్వరలోనే అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 11, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:55 PM IST
మొబైల్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సగానికి పైగా తగ్గనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..! TRAI సంచలన ప్రతిపాదన
Image Credit: Mobile Recharge Price Cut (Source: AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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మొబైల్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సగానికి పైగా తగ్గనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..! TRAI సంచలన ప్రతిపాదన
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