/మొబైల్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. సగానికి పైగా తగ్గనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..! TRAI సంచలన ప్రతిపాదన

Mobile Recharge Price Cut: రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న మొబైల్ రీఛార్జ్ ధరలతో వినియోగదారులు విసిగిపోతున్న తరుణంలో టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ 'ట్రాయ్' (TRAI) త్వరలోనే తీపి కబురు అందించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. డేటా అవసరం లేని వినియోగదారుల కోసం మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరలను భారీగా తగ్గించేందుకు సరికొత్త ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న రీఛార్జ్ ధరలు దాదాపు సగానికి పైగా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. డేటా వినియోగం అవసరం లేని వినియోగదారులు కూడా అధిక ధరలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
ట్రాయ్ ప్లాన్ ఇదే..
ప్రస్తుతం ఎయిర్టెల్, జియో, Vi వంటి టెలికాం కంపెనీలు అందిస్తున్న ప్లాన్లలో కాలింగ్, SMSలతో పాటు కచ్చితంగా డేటాను కూడా కలిపి ఉంటుంది. దీంతో డేటా తమకు అవసరం లేని వినియోగదారులు కూడా ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి డేటా ప్లాన్లను రీఛార్జ్ చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాయ్ టెలికాం సంస్థలకు కొత్త ప్రతిపాదనలు పంపించింది. ఒకవేళ కొత్త నిబంధన అమలులోకి వస్తే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న 7, 28, 56, 84 రోజుల కాలపరిమితితో ఉండే డేటా ప్లాన్లకు సమానంగా కేవలం 'వాయిస్ ఓన్లీ' (Voice-only), 'ఎస్ఎమ్ఎస్ ఓన్లీ' (SMS-only) ప్లాన్లను కూడా తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్లాన్ను ఎంచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అనవసరమైన డేటా కోసం అదనంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ధరలు 50 శాతం పైగా తగ్గే ఛాన్స్
ఇప్పుడున్న మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ల ధరల్లో అత్యధిక వాటా ఇంటర్నెట్ డేటాకే చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఒకవేళ ప్లాన్ల నుంచి డేటాను పూర్తిగా తొలగించి.. కేవలం కాలింగ్ సౌకర్యాన్ని మాత్రమే అందిస్తే ఆ ప్లాన్ల ధరలు 50 శాతం కంటే ఎక్కువగా తగ్గుతాయని ట్రాయ్ అంచనా వేస్తోంది. అంటే ప్రస్తుతం రూ.249 చెల్లిస్తున్న ప్లాన్ ధర.. 125 రూపాయలకే లభించే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన, అవసరమైన ప్లాన్లను మాత్రమే ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను కల్పించేందుకే ట్రాయ్ కీలక ప్రతిపాదనలు చేయగా.. టెలికాం కంపెనీల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రానుందో చూడాలి.
ఎవరికి ఎక్కువ లాభం..?
==> ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులు: దేశంలో ఇప్పటికీ కోట్లాది మంది బటన్ ఫోన్లు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీరికి ఇంటర్నెట్తో అసలు పనే ఉండదు. ఈ కొత్త ప్లాన్లతో వీరికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కేవలం ఫోన్ మాట్లాడటానికి మాత్రమే మొబైల్స్ వాడే పెద్దవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
==> డ్యూయల్ సిమ్ కార్డు యూజర్స్: చాలామంది కేవలం ఇన్కమింగ్ కాల్స్ కోసం లేదా బ్యాంక్ ఓటీపీల కోసం రెండో సిమ్ కార్డును యాక్టివ్గా ఉంచుకుంటారు. వారు అనవసరంగా డేటా కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనిలేదు.