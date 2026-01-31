English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. 7,750mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. 7,750mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 Launch Date In India: మార్కెట్లోకి టెక్నో కంపెనీ అద్భుతమైన Tecno Pova Curve 2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,750mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:54 PM IST

Tecno Pova Curve 2 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. 7,750mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్‌!

Tecno Pova Curve 2 Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ టెక్నో త్వరలో భారతదేశ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 పేరుతో మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైనత్‌తో పాటు ప్రీమియం కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన డిజైన్‌ను టీజ్ కూడా చేసింది. గత సంవత్సరం మేలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన టెక్నో పోవా కర్వ్ 5G సక్సెస్‌గా ఈ మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు, ఇటీవల లీకైన ఫీచర్స్ తెలుసుకుందాం.

టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 (Tecno Pova Curve 2) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన డిజైన్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది గతంలో విడుదల చేసిన మొబైల్ కంటే అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీని వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకతతో కూడిన కెమెరా మాడ్యూలతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే దీని వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. చూడడానికి ఈ మొబైల్ చాలా స్లిమ్‌గా ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు మొబైల్స్ కంటే కాస్త చిన్నగా ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం.

ఈ Tecno Pova Curve 2 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7100 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన  Android 16-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ Tecno Pova Curve 2 TUV సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కూడా జాబితా చేసినట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్ బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో పెద్దదైన 7,750 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే 1,080 × 2,364 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌తో వస్తోంది.

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

టెక్నో స్పార్క్ గో 3 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇటీవల భారత్ మార్కెట్‌లో విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ యునిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా ఇది 6.74-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) IPS డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 పై. రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం ఒక వేరియంట్ లో మాత్రమే లాంచ్ అయింది. ఇది 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీ 15 W వైర్డు ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Tecno Pova Curve 2Pova Curve 2Pova Curve 2 NewsTecno Pova ProTecno Pova Curve

