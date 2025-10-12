Nokia N96 Max Phone In Telugu: ప్రస్తుతం చాలామంది ఫోటోగ్రఫీ కోసం విలువైన కెమెరాలను కొనుగోలు చేయడం లేదు.. శక్తివంతమైన కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్లను మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని టెక్ కంపెనీలు మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యద్భుతమైన 200 ఎంపీ స్మార్ట్ ఫోన్లు కూడా విడుదలవుతూ వస్తున్నాయి. ఇది ఏ మాత్రం కెమెరా క్వాలిటీ పరంగా డిఎస్ఎల్ఆర్తో తగ్గడం లేదు. దీనికి కారణంగా చాలామంది కెమెరాలకు బదులుగా మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
నోకియా కంపెనీ కూడా మార్కెట్లోకి ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరాతో కూడిన స్మార్ట్ ఫోన్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది నోకియా N96 మ్యాక్స్ పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ విడుదల చేయడానికి HMD గ్లోబల్ సన్నాహాలు కూడా చేస్తోంది. ఈ కెమెరా మొబైల్ అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. N96 Max 2025 స్మార్ట్ ఫోన్ 4K రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల సూపర్ AMOLED డిస్ప్లేతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఒక ఫోటో కూడా లీక్ అయింది.
ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో స్లిమ్ బెజెల్స్, ప్రీమియం ఫినిషింగ్, ఎర్గోనామిక్ బిల్డ్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఒక కొత్త ఇమేజ్ ఇన్ సిస్టంతో ఇది విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ మొబైల్ బ్యాక్ సెట్ అప్ లో ఎన్నో కెమెరాలు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో 108MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 50MP సెకండరీ కెమెరా, 2MP TOF 3D డెప్త్ సెన్సార్తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన డెప్త్ ఎఫెక్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది. దీంతోపాటు ముందు భాగంలో డ్యూయల్-లెన్స్ సెటప్ తో విడుదల కాబోతోంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP, 5MP సెన్సార్లతో ఈ మొబైల్ రాబోతోంది.
నోకియా N96 Max స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 2 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్ చేసుకునే వారికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా గేమింగ్ చేసే వారికి కూడా చాలా బాగా పనికొస్తుంది. ఇక మొబైల్ను కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మొదటిది 12GB ఇంటర్నల్ స్టోరీస్తో.. రెండవది వన్ 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రాబోతోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన జంబో బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. ఇది 8000mAh బ్యాటరీను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన విడుదల తేదీని కూడా కంపెనీ అతి త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.
Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి