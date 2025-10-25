Oppo Reno 15 Pro 5G Price In Telugu: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. అతి త్వరలోనే ఒప్పో రెనో (Oppo Reno)నుంచి కొత్త సిరీస్ మొబైల్స్ విడుదల కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు పెద్ద బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే ఈ సిరీస్లో ఒప్పో రెనో 15 (Oppo Reno 15)తో పాటు రెనో 15 ప్రో మాక్స్ వంటి మోడల్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఒప్పో రెనో 15 (Oppo Reno 15) సిరీస్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ సిరీస్లోని మొదటి బేస్ మోడల్ 6.32-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇక రెండవది ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు రెండు మోడల్స్ 200-మెగాపిక్సెల్ సాంసంగ్ HP5 ప్రైమరీ కెమెరాలను కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ రెండు కెమెరాలు లభిస్తాయి. ఇక దీనికి తోడు ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మాక్స్ (Oppo Reno 15 Pro Max)ప్రీమియం లుక్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీంతోపాటు ఇది మెటల్ ఫ్రేమ్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ రెండు మోడల్స్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,500mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నాయి. వీటికి ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ఓఎస్ 16 ను కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ సిరీస్ భారతదేశంలో వచ్చే ఏడాది జనవరి నెలలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్స్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను కూడా త్వరలోనే చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఏది ఏమైనా విడుదల కాకముందే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
ఈ సిరీస్ను కంపెనీ గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన ఒప్పో రెనో 14 5G (Oppo Reno 14)సిరీస్కు సక్సెస్గా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ మొబైల్ సిరీస్ కూడా చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా రెనో 14 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన 6.59-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేని కలిగి ఉంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది.
