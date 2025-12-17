Moto G Power 2026: Moto G పవర్ 2026 గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ జబర్దస్త్ ఉన్నాయ్‌!

Moto G Power 2026 Launch: ప్రముఖ మోటోరోలా (Motorola) కంపెనీ మార్కెట్లోకి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Moto G పవర్ 2026 మొబైల్ పేరుతో లాంచ్ చేసింది. ఇది Moto G పవర్ 2025కు సక్సెసర్గా లాంచ్ అయ్యింది. దీని బేస్ వేరియంట్ను కంపెనీ 8GB RAMతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది MediaTek Dimensity 6300 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసింది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 5200mAh బ్యాటరీని ప్యాక్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం డిస్ల్పేతో విడుదల చేసింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో Full HD+ రిజల్యూషన్తో లాంచైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Moto G పవర్ 2026 స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ USతో పాటు కెనడాలో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో ప్రారంభించింది. ఇది ధర రూ. 27,100తో లభిస్తోంది. ఇక కెనడాలో సుమారు రూ. 29,500తో అందుబాటులో ఉందని సమాచారం. దీనిని కంపెనీ రెండు (ఈవినింగ్ బ్లూ, ప్యూర్ కాష్మెర్ కలర్) కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన సేల్ను కంపెనీ జనవరి 8న ప్రారంభించబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను Motorola అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన విక్రయాలు ఈ కామర్స్ ఫ్లాట్ఫామ్స్తో పాటు అధికారక వెబ్సైట్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి.
Moto G పవర్ 2026 స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది 6.8-అంగుళాల ఫుల్ HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 1000 నిట్ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయ్యింది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వచ్చింది. డిస్ప్లే ప్రొటక్షన్ కోసం ఇందులో కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ను కంపెనీ Android 16 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ చేస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్స్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్-యాంగిల్ కెమెరాలను అందిస్తోంది. ఇందులో ప్రధాన కెమెరా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆటో నైట్ విజన్, పోర్ట్రెయిట్ మోడ్, ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్ ఏఐ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5200mAh బ్యాటరీని కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ కూడా లభిస్తుంది.
