  Moto G57 Power Price: 7000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి Moto నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్‌.. డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Moto G57 Power Price: 7000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి Moto నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్‌.. డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Moto G57 Power Price: మార్కెట్‌లోకి Moto g57 పవర్‌ మొబైల్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది అద్భతమైన ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 19, 2025, 12:49 PM IST

Moto G57 Power Price: 7000mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి Moto నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్‌.. డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Moto G57 Power Price Cut: మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ 7000mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చే Moto స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌నైతే ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. దీంతో పాటు జంబో బ్యాటరీతో వస్తే.. ఊహించని స్థాయిలో మార్కెట్‌లో విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని motorola మాxర్కెట్‌లోకి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ బ్యాటరీతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ 50MP కెమెరాతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ Moto g57 పవర్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ నవంబర్‌ 24వ తేదిన విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది 6.72-అంగుళాల FHD+ డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ విడుదల చేసిన తర్వాత Flipkartతో పాటు మోటో స్టోర్‌లలో విక్రయించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

మోటో g57 పవర్ ఈ నెలలో లాంచ్ అయితే, మార్కెట్‌లోకి రావడానికి మరో నెల పట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీని బ్యాక్‌ కెమెరా సెటప్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాతో సోనీ LYT-600 లెన్స్‌తో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్‌ భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది చాలా శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది.
  

Moto g57 పవర్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.72-అంగుళాల FHD+ డిస్ల్పేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని డిస్ల్పే ప్రోటక్షన్‌ కోసం కంపెనీ కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది తాజా వెర్షన్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16తో విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో Dolby Atmos సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో డ్యూయల్ స్పీకర్ల సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

