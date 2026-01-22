Moto G67, Moto G77 ఫోన్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. అదరగొట్టే ఫీచర్స్‌ ఇవే..

Moto G67 And Moto G77 Leak Features Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటరోలా అద్భుతమైన సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇవి ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ G-సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది మోటో G77తో పాటు మోటో G67 పేర్లతో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే ఈ మొబైల్స్ అద్భుతమైన డిజైన్తో పాటు ప్రీమియం లుక్లో కనిపించబోతున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Moto G67 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, ఇది 6.8-అంగుళాల ఎక్స్ట్రీమ్ AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 5,000 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే సెక్యూరుటీ కోసం ఇందులో కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో విడుదల చేయబోతోంది.
ఈ Moto G67 స్మార్ట్ఫోన్ Android 16-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తున్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.. అలాగే మోడల్ను బట్టి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో హైబ్రిడ్ డ్యూయల్-సిమ్తో పాటు 5G, Wi-Fi, బ్లూటూత్, NFC వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇక దీని వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT600 ప్రైమరీ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వీడియో కాలీంగ్ కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన 5,200mAh బ్యాటరీతో 30W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ కానుంది. ఇక Moto G77 స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.8-అంగుళాల ఎక్స్ట్రీమ్ AMOLED డిస్ప్లేతో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే 5,000 నిట్ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇది ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్ ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో డాల్బీ అట్మోస్ మద్దతుతో స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో ప్రత్యేకంగా 100-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా లభిస్తోంది. వీడియో కాలింగ్ కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవేకాకుండా లీక్ అయిన వివరాల్లో ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే కంపెనీ కూడా అతి త్వరలోనే ఈ రెండు మోడల్స్ను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
