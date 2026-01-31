English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Moto G77, Moto G67 ఫోన్స్‌ గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్‌, పిచ్చెక్కించే ఫీచర్స్‌!

Moto G77 And Moto G67: మార్కెట్లోకి Moto G77, Moto G67 స్మార్ట్‌ఫోన్స్ లాంచ్ అయ్యాయి. దీనిని కంపెనీ భారత దేశంలో కాకుండా ఇతర దేశాల్లో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ మోడల్స్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:27 PM IST

Moto G77, Moto G67 ఫోన్స్‌ గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. కళ్లు చెదిరే డిజైన్‌, పిచ్చెక్కించే ఫీచర్స్‌!

Moto G77 And Moto G67: మోటరోలా కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి తమ రెండు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేసింది. ఇవి అద్భుతమైన డిజైన్‌తో చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.. దీనిని కంపెనీ మోటో G77, మోటో G67 పేర్లతో లాంచ్ చేసింది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్ ప్రత్యేకమైన కలర్స్‌తో పాటు అద్భుతమైన ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఇవి చూడడానికి చాలా అద్భుతమైన లుక్కుని కలిగి ఉన్నాయి. అయితే, ఈ రెండు మొబైల్స్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

మోటో G67 కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.. ఇక మోటో G77 మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్ తో లాంచ్ అయింది. ఇవి రెండు అద్భుతమైన  ఆండ్రాయిడ్ 16 పై నడుస్తున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా AMOLED డిస్‌ప్లేలను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Moto G77, Moto G67 స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ రూ.25,400 లోపు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాయి. అంతేకాకుండా వేరియంట్స్‌ను బట్టి ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కంపెనీ రెండు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా g77 స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో రూ.31 వేల ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కంపెనీ 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ రెండింటి స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ రెండు మొబైల్స్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతాయి. 

మోటరోలాలోని G67 మోడల్ 4GB ర్యామ్, 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక g77 మోడల్ 8gb ర్యామ్, 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లోని మొబైల్ స్టోరేజ్ పెంచుకునేందుకు ప్రత్యేకమైన SD కార్డు సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లోని మొదటి వేరియంట్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో లభిస్తుంది. అలాగే G77 మోడల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 108-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,200mAh బ్యాటరీను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ రెండు స్మార్ట్ ఫోన్స్ అతి త్వరలోనే భారత్ లో కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

