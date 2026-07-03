/7,000mAh బ్యాటరీ, సోనీ కెమెరాతో Moto G77 Power ఫోన్‌.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?

Moto G77 Power Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా (Motorola) భారత మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త పవర్ఫుల్ ఫోన్ను బడ్జెట్ ధరలో తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదలైన Moto G77 సిరీస్ నుంచి ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్లతో Moto G77 Power మోడల్ను వచ్చే వారం భారతదేశంలో లాంచ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ల్యాండింగ్ పేజీ కూడా ప్రత్యక్షమవ్వడం విశేషం. జూలై 8వ తేదీన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
3 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. మోటో జీ77 పవర్ మోడల్లో ఏకంగా 7,000 mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. ఈ బ్యాటరీ వరుసగా మూడు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా బ్యాకప్ ఇస్తుందని కంపెనీ గట్టిగా క్లెయిమ్ చేస్తూ వస్తోంది. ఎక్కువ సమయం మొబైల్ ఉపయోగించే గేమర్స్, కంటెంట్ క్రియేటర్స్, ముఖ్యంగా ప్రయాణికులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఫోటోగ్రఫీలో నయా ట్రెండ్..
కెమెరా విభాగంలో కూడా మోటోరోలా ఎక్కడా తగ్గలేనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో (Rear) అద్భుతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ Sony Lytia-600 ప్రధాన కెమెరాను అందించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల తక్కువ వెలుతురులో సైతం అద్భుతమైన, అత్యంత స్పష్టమైన ఫోటోలను షూట్ చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. దీనితో పాటు వైడ్-యాంగిల్ షాట్స్ కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ ప్రియుల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ హై-రిజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ధర వివరాలు..
భారతీయ మార్కెట్లో ఈ Moto G77 Power స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.30,000 లోపు ఉండే అవకాశం ఉందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అలాగే ఇది బ్లూ, రెడ్తో పాటు బ్లాక్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాచి. దీని బ్యాక్ ప్యానెల్ ప్రీమియం లుక్ కోసం వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్తో పాంటోన్ క్యూరేటెడ్ కలర్స్లో డిజైన్ చేశారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత Hello UI ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ కాబోతోంది. దీంతో పాటు డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్తో కూడిన డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు కూడా ఇందులో రావడం విశేషం..
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