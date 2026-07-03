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7,000mAh బ్యాటరీ, సోనీ కెమెరాతో Moto G77 Power ఫోన్‌.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?

Moto G77 Power: 7,000 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే Moto G77 Power మోడల్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్స్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 03, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:19 PM IST
7,000mAh బ్యాటరీ, సోనీ కెమెరాతో Moto G77 Power ఫోన్‌.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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7,000mAh బ్యాటరీ, సోనీ కెమెరాతో Moto G77 Power ఫోన్‌.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే?
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