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Moto, OnePlus, iQOO.. రూ.25,000 లోపు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే!

Moto G77 Power Vs OnePlus Nord CE 6 Lite vs iQOO Z10R 5G: రూ.25 వేల బడ్జెట్‌లో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్‌ కలిగిన Moto G77 Power, OnePlus Nord, iQOO Z10R 5G స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో ఏది బెస్టో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:50 PM IST
Moto, OnePlus, iQOO.. రూ.25,000 లోపు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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