Moto G77 Power Vs OnePlus Nord CE 6 Lite vs iQOO Z10R 5G: ప్రస్తుతం భారతీయ మొబైల్ మార్కెట్లో రూ. 25,000 నుంచి రూ.30,000 లోపు ధర కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ల కేటగిరీలో తీవ్రమైన పోటీ నడుస్తూ వస్తోంది.. ఇటీవల మోటొరోలా భారీ బ్యాటరీ ఫోన్ Moto G77 Powerను విడుదల చేయడంతో ఈ పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉన్న OnePlus Nord CE 6 Lite స్మార్ట్ఫోన్తో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో దూసుకుపోతున్న iQOO Z10R 5G లతో గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. మరి ఈ మూడు స్మార్ట్ఫోన్లలో ఏది బెస్ట్? ఫీచర్స్తో పాటు ధరల పరంగా వీటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
డిస్ప్లే పరంగా ఏది బెస్ట్?
ఈ Moto G77 Power స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.72 ఇంచుల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇక OnePlus Nord CE 6 Lite ఫోన్ కూడా 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.. అయితే, ఇందులో గరిష్టంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది.. కానీ పీక్ బ్రైట్నెస్ 680 నిట్స్ సపోర్ట్తో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్ డిస్ప్లే విషయంలో అందరికంటే ముందుందని భావించవచ్చు. ఇందులో 6.77 అంగుళాల Full HD AMOLED క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఏకంగా 1800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో ప్రీమియం విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది..
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్..
ప్రాసెసర్ పరంగా మోటో G77 పవర్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే, వన్ప్లస్ నోర్డ్ CE 6 లైట్తో పాటు ఐకూ Z10R ఫోన్లు రెండూ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్తో అందుబాటులో ఉంది. వన్ప్లస్లో దీని అడ్వాన్స్డ్ Apex వేరియంట్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక సాఫ్ట్వేర్ విషయానికొస్తే.. మోటో, వన్ప్లస్ ఫోన్లు ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత UI తో పని చేస్తుందని.. ఐకూ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుందని కంపెనీ తెలిపింది..
కెమెరా వివరాలు..
ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం మూడు ఫోన్లలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాలను కంపెనీలు అందిస్తోంది.. మోటో G77 పవర్లో అద్బుతమైన 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక వన్ప్లస్లో EIS సపోర్ట్తో కూడిన 50MP కెమెరాతో పాటు 2MP మోనోక్రోమ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఐకూ ఫోన్ విషయానికొస్తే.. 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2MP సెకండరీ కెమెరాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం మోటో, ఐకూ ఫోన్లలో 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాలు అందుబాటులో ఉండగా.. వన్ప్లస్లో కేవలం 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
బ్యాటరీ, డిజైన్ వివరాలు..
బ్యాటరీ పరంగా మోటో, వన్ప్లస్ భారీ 7,000mAh బ్యాటరీలతో లభిస్తున్నాయి. ఇక మోటో 30W చార్జింగ్ సపోర్తో.. వన్ప్లస్ 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ను సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.. ఐకూ ఫోన్ 5700mAh బ్యాటరీ, 44W ఫాస్ట్ చార్జింగ్తో లభిస్తోంది. అయితే, బ్యాటరీ పెద్దదిగా ఉండటం వల్ల మోటో, వన్ప్లస్ బరువు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఐకూ కేవలం 183.5 గ్రాముల బరువుతో పాటు 7.39 mm స్లిమ్ డిజైన్, IP68/IP69 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ధరల వివరాలు..
ఈ Moto G77 Power స్మార్ట్ఫోన్ 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.25,999తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే OnePlus Nord CE 6 Lite స్మార్ట్ఫోన్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.25,999 కాగా.. 8GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.27,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక iQOO Z10R 5G స్మార్ట్ఫోన్ 8GBర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన ధర రూ.22,999, 8GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ.24,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, అద్భుతమైన AMOLED కర్వ్డ్ డిస్ప్లే, తక్కువ బరువు, బడ్జెట్ ధర కావాలనుకుంటే iQOO Z10R బెస్ట్ ఛాయిస్గా భావించవచ్చు.
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