Moto G87: త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి మోటో G87.. 8GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్.. ధర ఎంతంటే?

Moto G87 Specifications Price Leaked: త్వరలో భారత మార్కెట్‌లోకి మోటో G87 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ దిమ్మతిరిగే అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ చేసింది. ఇది చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:35 AM IST

School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!
6
Summer school holidays 2026 AP and Telangana
School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!
Air Cooler Tips: ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. ఈ వేసవిలో కూలర్ ఏసీలా చల్లగా!
6
air cooler tips
Air Cooler Tips: ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు.. ఈ వేసవిలో కూలర్ ఏసీలా చల్లగా!
Geetha Madhuri: నేను నోరు తెరిస్తే కాపురాలు కూలిపోతాయి.!..గీతామాధురి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
geetha madhuri
Geetha Madhuri: నేను నోరు తెరిస్తే కాపురాలు కూలిపోతాయి.!..గీతామాధురి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Meet Izabelle Leite: కోహ్లీ ఎక్స్‌గర్ల్‌ ఫ్రెండ్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! ఎవరీ ఇజాబెల్లె లైట్?
7
Izabelle Leite
Meet Izabelle Leite: కోహ్లీ ఎక్స్‌గర్ల్‌ ఫ్రెండ్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! ఎవరీ ఇజాబెల్లె లైట్?
Moto G87 Specifications Price Leaked: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటరోలా ఎప్పటికప్పుడు దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఇవి అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి G సిరీస్‌ నుంచి మరో కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది మోటో G77  సక్సెసర్‌గా లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ Moto G87 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన వివరాలు అధికార లాంచ్‌కి ముందే సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

మోటో G87 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ అద్భుతమై ఆరు వేర్వేరు రంగుల్లో అందుబాటులోకి  రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో షేడెడ్ స్ప్రూస్, ఆర్కిటిక్ సీల్, బ్లాక్ ఆలివ్ కలర్స్‌ చాలా అద్బుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీని డిజైన్‌ కూడా చాలా ప్రీమియంగా ఉండబోతున్నట్లు సంచారం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన  మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. అలాగే 8GB ర్యామ్‌తో పాటు 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్‌లో మొదటగా లాంచ్‌ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన AMOLED డిస్ల్పేతో విడుదల కాబోతోంది. 

ఇది చాలా అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్‌తో లాంచ్‌ అయ్యే ఛాన్స్‌లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అలాగే పంచ్-హోల్ డిజైన్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ వంటి అదనపు ఫీచర్లతో లాంచ్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. 

Read more: OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!

ఈ మోటో G87 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ మొదటగా కేవలం ఒక్క స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌లో మాత్రమే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 8GB + 256GB వేరియంట్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీని ధర దాదాపు రూ.44 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ కాస్త ఎక్కువ ధరతోనే భారత మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ త్వరలో భారత మార్కెట్‌లోకి కూడా విడుదల చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Read more: OnePlus Nord 5: అమెజాన్ ధమాకా.. రూ.5,000 లోపే OnePlus Nord 5.. ఈ డీల్ వదులుకోవద్దు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

