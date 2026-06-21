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Flipkartలో బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Motorola Edge 60 Fusion 5G ఫోన్‌..

Motorola Edge 60 Fusion 5g Huge Discount: ఎప్పటినుంచో Motorola Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌తో లభిస్తోంది. కాబట్టి ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:10 PM IST
Flipkartలో బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Motorola Edge 60 Fusion 5G ఫోన్‌..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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