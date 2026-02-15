Motorola Edge 60 Fusion Price Cut: ఎప్పటినుంచో మోటరోలా బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు అవకాశం రానే వచ్చేసింది.. ప్రముఖ మోటరోలా సంస్థ ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 60 Fusion) స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ అయింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఏంటో? ఇది ఏయే ఫీచర్లతో లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ 6.67 అంగుళాల 1.5K ఆల్-కర్వ్డ్ P-OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు డిస్ప్లే రక్షణ కోసం కంపెనీ Corning Gorilla Glass 7i ప్రొటెక్షన్ కూడా అందిస్తోంది..
ఈ మోటోరోలా Edge 60 Fusion మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 (4nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ పై లాంచ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో అద్భుతమైన Sony LYT-700C సెన్సార్, OIS సపోర్ట్తో 50MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు 13MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం కంపెనీ 32MP కెమెరా కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఫోర్ కే రికార్డింగ్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ Motorola Edge 60 Fusion మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5500 mAh భారీ బ్యాటరీ, ఇది 68W టర్బో చార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయింది.
ఈ మోటోరోలా Edge 60 Fusion మొబైల్ చాలా అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 (Android 15) ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. మూడేళ్ల పాటు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్తో పాటు నాలుగేళ్ల పాటు ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ అందిస్తోంది. ఇక మార్కెట్లో ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 8gb ర్యామ్, 256gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ.22 వేలలోపు లభిస్తుంది. 12gb ర్యామ్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ.24 వేల లోపు అందుబాటులో ఉంది.
ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ రోజే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి బేస్ వేరియంట్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది మార్కెట్లో రూ.24,999 కాగా.. 16 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.20,999కే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు ఒక క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ. 2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే సాధారణ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించాలనుకునేవారు ఏదైనా స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.19 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మోటోరోలా Edge 60 Fusion మొబైల్ కేవలం రూ.1,999 లోపే పొందవచ్చు..
