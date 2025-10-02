English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola Edge 60 Fusion: రూ.10 వేలకే కొత్త Edge 60 Fusion మొబైల్.. 24 గంటల్లో కొనేవారికే ఈ ఛాన్స్‌!

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price: ఈ మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఈ మొబైల్ పై ప్రత్యేకంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:34 PM IST

Motorola Edge 60 Fusion 5G Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ మోటోరోలా నుంచి విడుదలైన అద్భుతమైన స్మార్ట్ ఫోన్లు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా మెట్రేంజ్ ధరలో.. అయితే, ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. రేపు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్ కూడా ముగుస్తుంది. 24 గంటల్లోనే మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6.67-అంగుళాల క్వాడ్ కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక దీని బ్యాక్ సెటప్‌లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ 50MP OIS ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇక దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Mediatek Dimensity 7400 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే స్పెషల్ 5500mAh బ్యాటరీ, 68W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన IP68/IP69 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) వంటి ఫీచర్‌ని కూడా కలిగి ఉంటున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది.. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్‌లో మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్ ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ విభిన్న ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ తో రూ.20,999తో.. రెండవ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ తో రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది.

24 గంటల్లోనే ఈ మొబైల్‌ను కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ పోను రూ.18 వేల లోపే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. 

అంతేకాకుండా ఈ మోటోరోలా Edge 60 Fusion 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఏదైనా బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి రూ.8 వేల తగ్గింపుతో అదనంగా రూ.2 వేల బోనస్ లభిస్తుంది.. దీనిని మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.10 వేలకే పొందవచ్చు..

Also Read: Realme P4 Pro 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్ల జాతర.. రూ.10 వేలకే Realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనండి..

