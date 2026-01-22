English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Motorola Edge 60 Pro: రూ.1,700 లోపే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Pro మొబైల్‌.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

Motorola Edge 60 Pro: రూ.1,700 లోపే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Pro మొబైల్‌.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

Motorola Edge 60 Pro Offer Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.27 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, దీనిపై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 22, 2026, 07:11 PM IST

Motorola Edge 60 Pro: రూ.1,700 లోపే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola Edge 60 Pro మొబైల్‌.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

Motorola Edge 60 Pro Offer Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మోటరోలా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రీమియం ఫీచర్లతో అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది శక్తివంతమైన కెమెరాతో పాటు బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో మొబైల్‌పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.7-అంగుళాల 1.5K క్వాడ్-కర్వ్డ్ pOLED డిస్‌ప్లే తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు మీడియాటెక్ Dimensity 8350 Extreme ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.

ఇక ఈ Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ బేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరీ ఇస్ వేరియంట్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. రెండవది 512GB UFS 4.0 స్టోరేజ్ తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో రెండు 50MP కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా 10MP కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. 

ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ Motorola Edge 60 Pro మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6000mAh బ్యాటరీ, 90W టర్బోపవర్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 (Hello UI), 3 ఏళ్ల OS అప్‌డేట్స్ తో వస్తోంది. ఇక ఇది అద్భుతమైన ఫోటో ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ ఇంజిన్, అడాప్టివ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ Motorola Edge 60 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన IP68/IP69 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌తో పాటు ప్రీమియం పాంటోన్ (Pantone) కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది. అలాగే డాల్బీ అట్మాస్ (Dolby Atmos) సపోర్టుతో డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి.

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ మొబైల్ ధర రూ.36,999 కాగా.. ఇప్పుడే ప్రత్యేకమైన రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 22 శాతం తగ్గింపుతో రూ.28,999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిని స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి మరింత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధానం యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.4 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. 

Also Read: Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..

అంతేకాకుండా ICICI బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు, HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత చీప్ ధరకే పొందాలనుకునే వారికి అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్‌ను వినియోగించాలనుకునేవారు ఏదైనా మొబైల్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే రూ.27 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.1,700 లోపే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయొచ్చు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

