Motorola Edge 70 Fusion: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ విడుదల.. 7000mAh భారీ బ్యాటరీ మొబైల్ చీప్‌ ధరకే!

Motorola Edge 70 Fusion Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ మోటోరోలా భారత మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 70 Fusion)ను గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పవర్ బ్యాంక్ అవసరం లేకుండా రోజులు తరబడి పని చేస్తుంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.78 అంగుళాల సూపర్ హెచ్డీ ప్లస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోలెడ్ (AMOLED)డిస్ల్పేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లాంచ్ అయ్యింది. కంటికి ప్రొటక్షన్ అందించేందుకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iను కూడా అందించారు.. అలాగే స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఫాబ్రిక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన డిజైన్ను కూడా అందిస్తోంది..
ఇందులో కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో అందిస్తోంది. ఇది గేమింగ్తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ను చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ విషయానికొస్తే.. ఇందులో ఏకంగా 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ అందుబాటులో ఉంది.. దీనికి 68W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల, కేవలం నిమిషాల్లోనే రోజంతా సరిపోయే ఛార్జింగ్ లభిస్తుంది.
ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ కోసమే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. ఇది అద్భుతమైన మొబైల్గా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఇది సోనీ LYTIA 710 సెన్సార్తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. దీనికి తోడు 13MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులో కంపెనీ సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించారు. ఈ ఫోన్లో మోటో ఏఐ (Moto AI) టూల్స్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది ఫోటోలను మరింత అందంగా ఎడిట్ చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.. ఇందులో ప్రత్యేకంగా గూగుల్ జెమిని, మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ వంటి ఏఐ అసిస్టెంట్లు కూడా ఇందులో లభించడం విశేషం..
మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్తో రూ. 26,999తో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB + 256GB స్టోరేజ్తో రూ. 29,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ వేరియంట్ 12GB + 256GB స్టోరేజ్తో రూ. 32,999లతో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై స్పెషల్గా బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే దీనిని కేవలం రూ.24,999కే పొందవచ్చు.
