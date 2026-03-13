English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Motorola Edge 70 Fusion: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ విడుదల.. 7000mAh భారీ బ్యాటరీ మొబైల్ చీప్‌ ధరకే!

Motorola Edge 70 Fusion: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ విడుదల.. 7000mAh భారీ బ్యాటరీ మొబైల్ చీప్‌ ధరకే!

Motorola Edge 70 Fusion Price: 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. అయితే, ఇది మార్కెట్‌లోకి మార్చి 12వ తేది నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:08 PM IST

Trending Photos

Trisha: త్రిష బై సెక్సువల్.. చాలామంది అమ్మాయిలతో అలా ఉండింది.. దిమ్మతిరిగే నిజం బయటపెట్టిన సెలబ్రిటీ..!
5
Trisha controversy
Trisha: త్రిష బై సెక్సువల్.. చాలామంది అమ్మాయిలతో అలా ఉండింది.. దిమ్మతిరిగే నిజం బయటపెట్టిన సెలబ్రిటీ..!
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
5
EPFO Form 2
EPFO Form 2: PF ఫారం నంబర్ 2 నింపారా? లేదా? అయితే లక్షల్లో నష్టపోయినట్లే..!!
Jio Bumper Offer: జియో యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అన్‌లిమిటెడ్ 4G డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
5
reliance jio offers
Jio Bumper Offer: జియో యూజర్లకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్లపై అన్‌లిమిటెడ్ 4G డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
Rain Alert: ఎండలకు బ్రేక్.. వారం రోజులు వానలేవానలు.. వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు..!
5
Rain alert
Rain Alert: ఎండలకు బ్రేక్.. వారం రోజులు వానలేవానలు.. వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు..!
Motorola Edge 70 Fusion: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ విడుదల.. 7000mAh భారీ బ్యాటరీ మొబైల్ చీప్‌ ధరకే!

Motorola Edge 70 Fusion Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ మోటోరోలా భారత మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 70 Fusion)ను గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని.. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పవర్‌ బ్యాంక్‌ అవసరం లేకుండా రోజులు తరబడి పని చేస్తుంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.78 అంగుళాల సూపర్‌ హెచ్‌డీ ప్లస్‌ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌ ఎమోలెడ్‌ (AMOLED)డిస్ల్పేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. కంటికి ప్రొటక్షన్‌ అందించేందుకు కార్నింగ్‌ గొరిల్లా గ్లాస్ 7iను కూడా అందించారు.. అలాగే స్టైలిష్ లుక్ కోసం ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఫాబ్రిక్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన డిజైన్‌ను కూడా అందిస్తోంది..

ఇందులో కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో అందిస్తోంది. ఇది గేమింగ్‌తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్‌ను చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన బ్యాటరీ విషయానికొస్తే.. ఇందులో ఏకంగా 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ అందుబాటులో ఉంది.. దీనికి 68W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల, కేవలం నిమిషాల్లోనే రోజంతా సరిపోయే ఛార్జింగ్ లభిస్తుంది.

ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రఫీ కోసమే మంచి మొబైల్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. ఇది అద్భుతమైన మొబైల్‌గా భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఇది సోనీ LYTIA 710 సెన్సార్‌తో కూడిన 50MP మెయిన్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. దీనికి తోడు 13MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులో కంపెనీ సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించారు. ఈ ఫోన్‌లో మోటో ఏఐ (Moto AI) టూల్స్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది ఫోటోలను మరింత అందంగా ఎడిట్ చేసేందుకు సహాయపడుతుంది.. ఇందులో ప్రత్యేకంగా గూగుల్ జెమిని, మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ వంటి ఏఐ అసిస్టెంట్‌లు కూడా ఇందులో లభించడం విశేషం..

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 26,999తో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 8GB + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 29,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ వేరియంట్‌ 12GB + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 32,999లతో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై స్పెషల్‌గా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే దీనిని కేవలం రూ.24,999కే పొందవచ్చు. 

Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్‌మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్‌ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Motorola Edge 70Edge 70 FusionMotorola Edge 70 FusionMotorola Edge 70 Fusion Price

Trending News