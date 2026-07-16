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బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ కిల్లర్.. దిమ్మతిరిగే ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max వచ్చేసింది!

Motorola Edge 70 Max Launched: భారత మార్కెట్‌లోకి మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మాక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వచ్చేసింది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:03 PM IST
బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ కిల్లర్.. దిమ్మతిరిగే ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max వచ్చేసింది!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ కిల్లర్.. దిమ్మతిరిగే ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max వచ్చేసింది!
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