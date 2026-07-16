Motorola Edge 70 Max Launched: ప్రముఖ మోటోరోలా భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మాక్స్ (Motorola Edge 70 Max)ను అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పాటు భారీ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే కెమెరా ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ప్రీమియం మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. జూలై 20 నుంచి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు మోటోరోలా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ ఫోన్కి సంబంధించిన విక్రయాలు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ధర, ఆఫర్ల వివరాలు..
భారత్లో మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మాక్స్ బేస్ వేరియంట్ (8GBర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్) ధర రూ.54,999తో అందుబాటులో ఉండగా.. హై-ఎండ్ వేరియంట్ (12GB ర్యామ్తో పాటు 256GB స్టోరేజ్) ధర రూ.59,999గా నిర్ణయించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, లాంచ్ ఆఫర్ కింద బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ రూపంలో రూ.5,000 తక్షణ తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనివల్ల ఈ మొబైల్ ఎఫెక్టివ్ ప్రారంభ ధర రూ.49,999 నుంచే ప్రారంభమవుతుంది.. 18 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది పాంటోన్ ఆక్వా గ్రే, పాంటోన్ డార్క్ షాడోతో పాటు పాంటోన్ ఐస్ మెల్ట్ అనే మూడు అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉంది..
స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్..
ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కామ్ సంబంధించిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 (Snapdragon 8 Gen 5) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల సిపియు (CPU) పనితీరు 36 శాతం పెరగడమే కాకుండా.. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందిస్తోంది.. దీనివల్ల భారీ గ్రాఫిక్స్ గేమ్లు ఆడినా ఫోన్ అస్సలు వేడెక్కదు.
7000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్..
ఈ ఫోన్లో 6.8-ఇంచుల క్వాడ్ HD+ (2K) ఎక్స్ట్రీమ్ అమోలెడ్ (Extreme AMOLED) డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే.. ఇది ఏకంగా 7,000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి రక్షణగా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ని ఉపయోగించారు.
50MP సూపర్ AI కెమెరా..
ఫోటోగ్రఫీ కోసం మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మాక్స్లో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఇందులో OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్) సపోర్ట్తో కూడిన 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ లైటియా 710 (Sony LYTIA 710) ప్రధాన కెమెరాను కూడా అందించారు.. అంతేకాకుండా అదనంగా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్తో పాటు మాక్రో లెన్స్ కెమెరాలు కూడా లభిస్తున్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా అందించారు. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. AI ఫోటో ఎన్హాన్స్మెంట్తో పాటు డైనమిక్ బోకె వంటి ఫీచర్లు ఫోటోలను ప్రొఫెషనల్గా మారుస్తాయని కంపెనీ తెలిపింది..
భారీ 7,100mAh బ్యాటరీ..
మోటోరోలా చరిత్రలోనే అత్యంత భారీగా 7,100mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అందించడం విశేషం.. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే.. దాదాపు 58 గంటల పాటు పనిచేస్తుందని కంపెనీ హామి కూడా ఇస్తోంది.. దీనికి తోడు 90W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు ఈ విభాగంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన 25W Qi2 మాగ్నెటిక్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.. అలాగే ఇందులో మోటోరోలా తన సరికొత్త క్రాస్-డివైస్ AI ప్లాట్ఫారమ్ Qiraను పరిచయం చేసింది. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ స్మార్ట్ఫోన్ను లెనోవా పీసీలతో పాటు టాబ్లెట్లతో సులభంగా కనెక్ట్ చేసి మల్టీటాస్కింగ్ చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
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