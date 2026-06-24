Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /టెక్నాలజీ
  • /Iphone, సాంసంగ్‌లకు చెక్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max ఫోన్‌!

Iphone, సాంసంగ్‌లకు చెక్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max ఫోన్‌!

Motorola Edge 70 Max Price: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Motorola Edge 70 Max స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:58 AM IST
Iphone, సాంసంగ్‌లకు చెక్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో Motorola Edge 70 Max ఫోన్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. 10 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Hyderabad Rains2 min ago
2
Motorola Edge 70 Max5 min ago
3
chicken party on ganga river varanasi21 min ago
4
Redmi 17c31 min ago
5
Anganwadi Recruitment 202642 min ago