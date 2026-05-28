Motorola Edge 70 Pro Plus Launch Date: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సమస్త మోటార్ల భారత మార్కెట్లోకి మరో ప్రీమియం మొబైల్ ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిని కంపెనీ ఎడ్జ్ సిరీస్ లోనే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్ (Motorola Edge 70 Pro Plus) పేరుతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందే ఈ మొబైల్ ప్రముఖ బెంచ్మార్కింగ్ వెబ్సైట్ గీక్బెంచ్ (Geekbench) లిస్టింగ్లో ప్రత్యక్షమవడం విశేషం. దీనివల్ల ఫోన్ కు సంబంధించిన వివిధ రకాల కీలకమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రాసెసర్ వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. జూన్ మొదటి వారంలోని ఈ మొబైల్ ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది..
గీక్బెంచ్ ద్వారా లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ప్రో ప్లస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 (MediaTek Dimensity 8500) ప్రొసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 4 నానోమీటర్ (4nm) ఆర్కిటెక్చర్పై తయారుచేసిన అప్పర్ మిడ్-రేంజ్ చిప్సెట్ గా సమాచారం. అంటే దాదాపు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి పనితీరును అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే గీక్ బెంచ్ టెస్టింగ్లో భాగంగా సింగిల్ స్కోర్ 1,722 పాయింట్లుగా, మల్టీ-కోర్ స్కోరు 5,623 పాయింట్లుగా నమోదైనట్లు కూడా సమాచారం.
ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ర్యామ్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. దీనిని మోటరోలా కంపెనీ బేస్ వేరియంట్ ను 12gb ర్యామ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, వినియోగదారుల అవసరాల కోసం కంపెనీ ఇందులో 16 జీబీ ర్యామ్ వేరియంట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇక సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే.. ఇందులో కంపెనీ Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో.. క్లీన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.. అదేవిధంగా మరెన్నో కొత్త ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మోటరోలా కంపెనీ ఈ మోడల్లో అద్భుతమైన టాప్ ఎండ్ కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని వెనక భాగంలో అద్భుతమైన 50 మెగాపిక్సెల్ (50MP) ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనితోపాటు అదనంగా మరో 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రధాన కెమెరా సోనీ సెన్సార్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అలాగే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్తో పాటు 50x డిజిటల్ జూమ్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఫోటో నాణ్యత మరింత పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట..
ఇక ఈ మొబైల్లో కంపెనీ చాలా శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులో 6500mAh బ్యాటరీ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. భారత మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ.45 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ.49 వేలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయని సమాచారం. అయితే మార్కెట్లోకి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలయితే మొదటగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను జూన్ మొదటి వారంలో జరిగే అధికారిక లాంచ్ ఈవెంట్ లో భాగంగా వెల్లడించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook