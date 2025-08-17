Motorola G45 5G Smart Phone: మీరు మోటోరోలా జీ45 5G స్మార్ట్ఫోన్ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు ఈ Motorola ఫోన్ను రూ. 2,199కి ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. గత సంవత్సరం లాంచ్ అయిన ఈ Motorola ఫోన్లో 5000mAh బ్యాటరీ.. మూడు కెమెరాలు మొదలైన అనేక బలమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్లో జరుగుతున్న ఫ్రీడమ్ సేల్ లో మీరు ఈ మోటోరోలా ఫోన్ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సేల్ ఆగస్టు 13 నుండి ఆగస్టు 17 వరకు Flipkartలో నిర్వహించబడుతోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో ఆఫర్లు
ఈ మోటరోలా ఫోన్ను రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు - 4GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 14,999 కు మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. అయితే దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో 20 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 11,999 ధరకు అమ్మకానికి ఉంచారు. అయితే దీన్ని మరింత తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఫోన్ కొనుగోలు సమయంలో మీ పాత మొబైల్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మరింత డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీ పాత ఫోన్ తిరిగి ఇచ్చేయడం వల్ల దాదాపుగా రూ. 9,800 వరకు డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ ధర రూ. 2,199కి వచ్చేస్తుంది. ఈ మొబైల్ మూడు రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు - బ్లూ, గ్రీన్, పర్పుల్ కలర్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.
మోటరోలా G45 5G లక్షణాలు
డిస్ ప్లే: 6.5 అంగుళాల HD+, 120Hz
ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen3
నిల్వ: 8 జీబీ, 128 జీబీ
బ్యాటరీ: 5000mAh, 20W
కెమెరా: 50MP + 2MP, 16MP
ఓఎస్: ఆండ్రాయిడ్ 14
ఈ మోటరోలా ఫోన్ శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 20W USB టైప్ C ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కలిగి ఉంది. డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై, డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఫోన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 పై నడుస్తుంది. దాని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫోన్లో 50MP ప్రధాన, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 16MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది.
Also Read: Redmi 13 5G: రూ.599లకే రూ.11 వేల విలువైన మొబైల్ ఇంటికి తెచ్చుకోండి!
Also Read: Shruti Haasan: హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్కు ఘోర అవమానం..థియేటర్ బయటే ఆపేసిన సెక్యూరిటీ!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook