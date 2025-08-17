English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Motorola G45 5G: రూ. 2,199 ధరకే రూ. 14,999 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనండి!

Motorola G45 5G Smart Phone: మీరు మోటోరోలా జీ45 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు ఈ Motorola ఫోన్‌ను రూ. 2,199కి ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 17, 2025, 06:31 PM IST

Trending Photos

Happy Krishna Janmashtami: బెస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
5
Krishnashtami Telugu
Happy Krishna Janmashtami: బెస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Sara Tendulkar: సచిన్ ఇంట మరో శుభకార్యం.. సారా టెండూల్కర్ శుభారంభ వేడుకల్లో మెరిసిన కాబోయే కోడలు!
5
Sara Tendulkar New Beginnings
Sara Tendulkar: సచిన్ ఇంట మరో శుభకార్యం.. సారా టెండూల్కర్ శుభారంభ వేడుకల్లో మెరిసిన కాబోయే కోడలు!
Snakes Sleep Facts: పాములు రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాయో తెలుసా.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే..
6
Snakes Sleep
Snakes Sleep Facts: పాములు రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతాయో తెలుసా.. షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవే..
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
5
Rains
Weather Updates: రెయిన్ అలర్ట్.. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు
Motorola G45 5G: రూ. 2,199 ధరకే రూ. 14,999 విలువైన స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనండి!

Motorola G45 5G Smart Phone: మీరు మోటోరోలా జీ45 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు ఈ Motorola ఫోన్‌ను రూ. 2,199కి ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. గత సంవత్సరం లాంచ్ అయిన ఈ Motorola ఫోన్‌లో 5000mAh బ్యాటరీ.. మూడు కెమెరాలు మొదలైన అనేక బలమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఫ్లి‌ప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న ఫ్రీడమ్ సేల్‌ లో మీరు ఈ మోటోరోలా ఫోన్‌ను చౌక ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సేల్ ఆగస్టు 13 నుండి ఆగస్టు 17 వరకు Flipkartలో నిర్వహించబడుతోంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో ఆఫర్లు
ఈ మోటరోలా ఫోన్‌ను రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు - 4GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 14,999 కు మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. అయితే దీన్ని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 20 శాతం డిస్కౌంట్‌తో రూ. 11,999 ధరకు అమ్మకానికి ఉంచారు. అయితే దీన్ని మరింత తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. 

ఈ ఫోన్ కొనుగోలు సమయంలో మీ పాత మొబైల్ ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మరింత డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీ పాత ఫోన్ తిరిగి ఇచ్చేయడం వల్ల దాదాపుగా రూ. 9,800 వరకు డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ ధర రూ. 2,199కి వచ్చేస్తుంది. ఈ మొబైల్ మూడు రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు - బ్లూ, గ్రీన్, పర్పుల్ కలర్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.  

మోటరోలా G45 5G    లక్షణాలు
డిస్ ప్లే:    6.5 అంగుళాల HD+, 120Hz
ప్రాసెసర్:    క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen3
నిల్వ:    8 జీబీ, 128 జీబీ
బ్యాటరీ:    5000mAh, 20W
కెమెరా:    50MP + 2MP, 16MP
ఓఎస్:    ఆండ్రాయిడ్ 14

ఈ మోటరోలా ఫోన్ శక్తివంతమైన 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 20W USB టైప్ C ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంది. డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై, డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్ వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఫోన్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 పై నడుస్తుంది. దాని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫోన్‌లో 50MP ప్రధాన, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 16MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది.

Also Read: Redmi 13 5G: రూ.599లకే రూ.11 వేల విలువైన మొబైల్ ఇంటికి తెచ్చుకోండి!

Also Read: Shruti Haasan: హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్‌కు ఘోర అవమానం..థియేటర్ బయటే ఆపేసిన సెక్యూరిటీ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Motorola G45 5GMotorola G45 5G PriceMotorola G45 5G cameraMotorola G45 5G batteryMotorola G45 5G specs

Trending News