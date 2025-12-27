Motorola Signature సిరీస్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Motorola Signature Series Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటోరోలా మరోసారి మార్కెట్ను కుదిపేసేందుకు సిద్ధమైంది. తమ కొత్త సిగ్నేచర్ సిరీస్ను త్వరలోనే విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది మోటార్లకు మొట్టమొదటి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, కంపెనీ దీని గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినా.. కొన్ని లీకైన ఫీచర్లు మాత్రం ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలియజేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇటీవల ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బెంచ్మార్క్ ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా కనిపించడంతో విడుదలకు సిద్ధమైందని పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా సిగ్నేచర్ సిరీస్ మొబైల్స్ ఫ్లాగ్షిప్ డిజైన్తో పాటు ఫీచర్లతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన టీజర్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో రన్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ సిరీస్కు సంబంధించిన డిజైన్ కూడా త్వరలో వెల్లడించబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ సిగ్నేచర్ సిరీస్తో పాటు కంపెనీ మరికొన్ని పరికరాలను కూడా విడుదల చేసేందుకు యోచిస్తోందని సమాచారం.. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదల చేయబోతోంది.
Also Read: Honor Power 2 5G మొబైల్ త్వరలో వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్ మొత్తం అదుర్స్!
అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 8జిబి ర్యామ్ బేస్ వేరియంటులో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 6.7-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ డిజైన్ చూడడానికి ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మొబైల్ మాదిరిగానే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెనక భాగంలో త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని మూడు కెమెరాలు 50MPతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరిలో విడుదల చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా డిసెంబర్ చివరి వారంలో లేదా జనవరి మొదటి వారంలో ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ ను కూడా అధికారికంగా వెల్లడించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సిగ్నేచర్ సిరీస్ మొబైల్ ఫ్లాగ్ షిప్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. కాబట్టి ధరలు కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది విడుదలైన వెంటనే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో సేల్కి అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ధరపై ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయని టెక్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి విడుదల అయితే సాంసంగ్, రెడ్మీ, రియల్ మీ, వన్ ప్లస్ ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్స్తో పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి.
